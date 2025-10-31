La fría actitud de Morena Rial con su hijo Amadeo que habría complicado la aprobación de su prisión domiciliaria

Rocío Rial y Morena Rial (1)

En tanto, si bien este detalle no menor no consta en ninguno de los documentos filtrado sobre el caso, la realidad es que la jueza señaló como falta grave por parte de Morena que no viviera realmente en el departamento de su hermana, tal como se había comprometido.

Mientras Morena y sus abogados intentan revertir la situación y seguirán solicitando el beneficio de la prisión domiciliaria, actualmente Amadeo está a cargo de su tía Rocío.

De esta manera, luego de exponer esta situación, Yanina Latorre fue clara en su postura y consideró imperdonable que la mediática haya usado a su bebé para salir a robar. "Hay que ser muy macabra para salir a afanar con un bebé. En los audios que aparecieron de esas situaciones, ella reconoce que lo lleva porque si pasa algo, iban a ver al bebé. Una barbaridad. No tiene sentimientos, no tiene arrepentimiento ni buena voluntad", disparó indignada.

"No sé qué obsesión tiene Cipolla para defenderla. Es una mina que no te da crédito ni nada... en cualquier momento le chorea a él, por qué si la quiere tanto no le da trabajo en el estudio", concluyó realmente molesta con el accionar de Morena y la, para ella, inentendible actitud del abogado que hoy la defiende.

Alejandro Cipolla y Morena Rial

Qué dijo el abogado de Morena Rial sobre su tortuosa estadía en la cárcel que generó preocupación

Morena Rial permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena en el marco de la causa por robo agravado en una vivienda durante enero. Aunque inicialmente había sido excarcelada, las reiteradas faltas a las pautas de conducta impuestas por la Justicia derivaron en la revocación de su libertad.

Mientras se tramita la posibilidad de que obtenga prisión domiciliaria, su abogado, Alejandro Cipolla, detalló las difíciles condiciones que enfrenta la joven en su vida cotidiana dentro del penal y mencionó un episodio que generó preocupación: la picadura de una araña.

“Mientras la Justicia decide si le dan o no la prisión domiciliaria, ella sigue viviendo un calvario ahí adentro”, señaló el letrado. Además agregó: “No le dejan pasar un teléfono, está incomunicada y solo puede hablar dos veces por día. Incluso a veces le limitan la comunicación con sus abogados”.

morena rial 2

Cipolla contó que, en medio de estas restricciones, Morena fue picada por una araña y recibió atención médica, aunque tras varios inconvenientes: “No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, reclamó.

El abogado precisó: “No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana así y no recibió la atención necesaria. Ahora está bien de salud, pero la pasó mal”.

En cuanto a las condiciones generales de detención, Cipolla remarcó: “No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que debería tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención, es una especie de tortura el hecho de incomunicarla del mundo”.

Sobre las medidas de seguridad del penal, el abogado criticó la diferencia de trato: “Todos los presos tienen teléfono e incluso hacen vivos de Instagram, y no hay control, pero a ella se lo restringen. Uno porque es famoso y puede replicar cosas en los medios, no te lo dejan tener”.

Finalmente, Cipolla confirmó que solicitó un traslado de penal para Morena: “Ya pedí la solicitud del cambio de establecimiento penitenciario. Y le picó una araña y nadie fue a verla los médicos, se ve que estaban viendo la tele. Me lo comentó indignada”.