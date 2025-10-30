En medio del drama con Morena, Jorge Rial dio detalles del susto que se llevó por un problema de salud
El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, habló del cuadro clínico que atraviesa, en medio del revuelo por la detención de su hija Morena.
30 oct 2025, 13:03
En medio del drama con Morena, Jorge Rial se llevó un susto por un problema de salud
Jorge Rial no atraviesa su mejor momento personal y, de alguna manera, eso comenzó a impactar en su salud. Las complicaciones judiciales que enfrenta su hija, Morena Rial, se agravan con el paso de los días, y la posibilidad de que obtenga la prisión domiciliaria parece cada vez más lejana.
La situación tiene efectos colaterales, ya que Morena es madre de un niño de apenas un año, Amadeo, a quien no ve desde hace tiempo. El pequeño, que todavía se encuentra en etapa de lactancia, quedó al cuidado de Rocío Rial y del propio periodista, quienes se ocupan de que no le falte nada ni afecto ni contención.
En medio de este escenario familiar y emocionalmente cargado, el cuerpo de Jorge comenzó a pasarle factura. El conductor regresó este miércoles 29 a Argenzuela (C5N) tras haberse ausentado el día anterior sin previo aviso, y al iniciar el programa explicó los motivos. “Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo”, contó ante las cámaras. Luego agregó: “Hoy ya estoy perfecto, estoy 10 puntos. Y… eh… la verdad que intenté, y me pidieron, intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo…”, detalló sobre las recomendaciones médicas que recibió.
Aunque llevó tranquilidad a sus seguidores y compañeros de trabajo, todo indica que su desgaste responde a una combinación de factores. En las últimas semanas, Rial había disfrutado de unas vacaciones en Florencia, Italia, junto a su pareja, María del Mar Ramón, pero el regreso a la rutina y los problemas familiares parecen haberle pasado factura.
¿Morena Rial va a quedar en libertad?
Desde hace varios días se viene hablando del pedido de Morena Rial para lograr su excarcelación y obtener la prisión domiciliaria.
Sin embargo, pese a esa solicitud, en las últimas horas la mediática recibió una durísima notificación judicial.
"La jueza Andrea Rodríguez Mentasty le dictó la prisión preventiva a Morena Rial", anunció el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV).
"Además, la jueza le negó la prisión domiciliaria. Va a quedar presa. Por supuesto que la defensa de Morena va a poder apelar y esto va a ir a una cámara. Como mínimo, hasta que resuelva la cámara, puede pasar un mes", precisó el columnista.
"La jueza dice que el primer beneficio, el de la excarcelación extraordinaria, no fue un beneficio para ella sino para su bebé. Rodríguez Mentasty evalúa que, al haberse ausentado tanto tiempo del departamento sin su hijo, no tiene sentido volver a otorgarle ese beneficio", detalló.
"La jueza advierte que estas actitudes de Morena desnaturalizan el fundamento que justificó la excarcelación extraordinaria. Evidencian una falta de compromiso, responsabilidad e indiferencia con las condiciones impuestas, lo cual impide razonablemente considerar la viabilidad de una nueva medida alternativa a la prisión preventiva. A eso se suma que, en los últimos meses, se comprobaron dos hechos de robo más, que se suman a la cantidad de delitos que había cometido", agregó.
Al finalizar, Martín Candalaft señaló que ahora todo queda en manos de los abogados de Morena. "Van a tener que pelear el pedido de excarcelación en la cámara", sentenció.