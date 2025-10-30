En medio del drama con Morena, Jorge Rial dio detalles del susto que se llevó por un problema de salud

Jorge Rial (1)

¿Morena Rial va a quedar en libertad?

Desde hace varios días se viene hablando del pedido de Morena Rial para lograr su excarcelación y obtener la prisión domiciliaria.

Sin embargo, pese a esa solicitud, en las últimas horas la mediática recibió una durísima notificación judicial.

"La jueza Andrea Rodríguez Mentasty le dictó la prisión preventiva a Morena Rial", anunció el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV).

"Además, la jueza le negó la prisión domiciliaria. Va a quedar presa. Por supuesto que la defensa de Morena va a poder apelar y esto va a ir a una cámara. Como mínimo, hasta que resuelva la cámara, puede pasar un mes", precisó el columnista.

"La jueza dice que el primer beneficio, el de la excarcelación extraordinaria, no fue un beneficio para ella sino para su bebé. Rodríguez Mentasty evalúa que, al haberse ausentado tanto tiempo del departamento sin su hijo, no tiene sentido volver a otorgarle ese beneficio", detalló.

"La jueza advierte que estas actitudes de Morena desnaturalizan el fundamento que justificó la excarcelación extraordinaria. Evidencian una falta de compromiso, responsabilidad e indiferencia con las condiciones impuestas, lo cual impide razonablemente considerar la viabilidad de una nueva medida alternativa a la prisión preventiva. A eso se suma que, en los últimos meses, se comprobaron dos hechos de robo más, que se suman a la cantidad de delitos que había cometido", agregó.

Al finalizar, Martín Candalaft señaló que ahora todo queda en manos de los abogados de Morena. "Van a tener que pelear el pedido de excarcelación en la cámara", sentenció.