La fuerte acusación de Melina Lezcano contra la China Suárez por los perros que le adoptó: "Nunca..."

“La cantidad de perros y gatos que se ha comprado esta gente a lo largo de los años, Wanda, Mauro, la China que tiene un montón de perros, que a mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están”, continuó.

Acto seguido, la rescatista de animales se preguntó: “¿Qué hacen con todos esos animales? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque viven viajando de acá para allá? Muestran al salchicha que se compran, al pomeranian, al chihuahua...“.

“Pero después dejan de aparecer cuando les dejaron de ser tiernos. ¿Y esos animales quién los tiene? ¿Quedarán también en todo este quilombo metidos? Habría que preguntarles, ¿no?", concluyó preocupada.

Embed

El chat más cruel de Icardi a Wanda donde confiesa su amor por la China Suárez y su plan para separarse

Luego de los escandalosos audios que salieron a la luz de Mauro Icardi y Wanda Nara, en el día donde celebró su cumpleaños número 32 se conoció un chat donde el futbolista arremetió con todo contra su ex.

En el programa LAM, América TV, dieron detalles de la conversación vía WhatsApp que se dio entre Mauro y Wanda, donde él le confiesa directamente hace cuánto está enamorado de la China Suárez y por qué no se separó antes.

"Pero por si no te quedó claro te lo escribo también, hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy... Pero sí... Ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París cuando no te quería ni ver", le dice de manera categórica el futbolista a la mediática.

Y continuó: "Si seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba era para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo".

Embed

"Obviamente cómo te voy a decir eso, tenía que hacer un personaje para que te sigas mandando una tras otra de las cuales sabes que tengo pruebas de todo", le dice Mauro Icardi a Wanda Nara sobre el plan que tenía en mente hace años.

"Sobre mi vida, no te preocupes, sé muy bien con quién quiero estar, sé muy bien con quién quiero continuar mi vida y cómo continuarla", le deja en claro el futbolista a su ex y madre de sus hijas.

"También me siento feliz, en paz y puedo vivir una vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito. Por si te queda alguna duda, es la misma mujer que querés y pretendes ‘quemar‘ públicamente pero no te sale...", le marcó.

Y cerró muy picante: "Me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada, y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida".