La fuerte confesión Martín Salwe a Silvina Luna en una cena íntima

Entonces, Silvina le confesó: “Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendej.. pesado. Pero, después, cambiaste un montón”.

Sobre sí misma, Silvina dijo: “Yo soy desapegada por mi historia de mi vida. Pero lo que más extraño es estar conmigo misma, como esos momentos de soledad, de tomármelos para mí, de darme cosas que sé que me hacen bien y que tienen que ver con una vida más tranquila”.

“Me arrepiento de haberme operado, de haber buscado la belleza a un nivel de exigencia y poniendo en riesgo mi salud. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría porque me cambió la vida para siempre”.

Antes de cerrar el encuentro por el frío, Martín se paró de la mesa para abrazarla y en eso largó: “siento cosas” a Silvina, que aceptó eso y caminaron abrazados al interior del hotel.

Silvina Luna y Martín Salwe: apasionada noche en la suite de El hotel de los famosos

Martín Salwe y Silvina Luna, que había dejado unas horas el reality por nuevos chequeos médicos por presión alta, sin duda son los protagonistas de una de las historias de atracción y tensión sexual dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece.

El locutor y la rosarina se metieron en la cama de la suite y pasaron la noche juntos, tapaditos, tras ganar el desafío de los huéspedes.

La actriz ganó el desafío y eligió, como no podía ser de otra manera, a Martín, con quien ya vienen teniendo una buena química.

“¿Por qué brindamos?”, le propuso él apenas entraron a la habitación. A lo que Silvina contestó muy emotiva: “Brindo porque fue un día importante, porque arrancó totalmente diferente".

"Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido, y para hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero. Me emociona, así que hoy tengo varios motivos para celebrar y para brindar”, siguió ella.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me diste vos, porque te juro que me quedó grabado a fuego cuando me dijiste enfócate, confiá en vos. Y me encantaría que si yo no gano seas vos esa persona”, fueron las emotivas palabras del locutor la actriz.