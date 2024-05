La fuerte crítica de Zoe a su mamá Aixa después de quedar eliminada de Gran Hermano: "Es muy..."

Luego, el conductor Beto Casella le señaló a Zoe que le ve "mucho futuro a su mamá en televisión". "Tiene mucha presencia", agregó el presentador. "Yo también, se desenvuelve mucho", afirmó Bogach.

Pero esto no fue todo, porque la panelista Edith Hermida le tiró algunos palitos a la ex Gran Hermano. “Es una casualidad que hayas permanecido cinco meses en la casa. Es un milagro que hayas estado cinco meses”, disparó la comunicadora.

“Lograste pasar inadvertida en muchos lados, no te habían nominado muchas veces. Bastante duraste en la casa”, sumó filosa Hermida.

Embed

La angustia de Zoe de Gran Hermano al enterarse en pleno aire del conflicto entre su novio y la madre

Zoe Bogach, última eliminada de la casa de Gran Hermano, Telefe, fue la protagonista de un particular momento al enterarse al aire que su mamá y su novio se llevan mal.

Fue en El Debate del reality cuando Gastón Trezeguet le hizo una pregunta a la joven sobre el tenso vínculo entre su novio Manuel Ibero y su madre Aixa Abasto, quienes se cruzaron al aire.

“Manu tuvo sus encontronazos con Aixa, te vas a ir enterando de a poco, porque las cosas no estuvieron tan calmaditas. ¿Cómo manejás la relación con tu novio y con Aixa al mismo tiempo?”, le preguntó el panelista.

Embed

A lo que Zoe respondió con cara de sorpresa y sin saber bien qué pasó: “Antes de entrar a la casa estaba todo bien. No tengo idea de nada y me estoy enterando recién ahora. No sé qué pasará, pero lo hablaremos fuera de cámara”.

“¿Cuál es el problema con él, Aixa?”, le consultó directo el conductor Santiago del Moro a la mamá de Zoe. Y la mujer evitó dar precisiones en público sobre las diferencias que tiene con la pareja de su hija.

“Es algo que yo prefiero mantener en privado y hasta pedí que no lo mencionen”, indicó Aixa. Luego, la mujer explicó por qué no quiere hablar del tema en televisión.

“Es un tema largo y es complejo. No me parece que lo toquemos así al aire sin que Zoe esté al tanto. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita porque ella no sabe nada”, concluyó Aixa.