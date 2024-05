Apareció un video de Zoe de Gran Hermano muy asustada en la calle y hay preocupación

El episodio en la calle ocurrió porque Zoe había ido a un programa a dar una nota. Al salir del estudio, el auto que la tenía que pasar a buscar se demoró unos minutos y por eso quedó expuesta ante el periodista del programa de Ángel de Brito. “Pobre piba, estaba asustada”, comentó el animador luego de ver el estado de la joven de 21 años.

“¿Viste que habló tu ex, o tu novio, y dijo que iba a iniciar acciones legales contra tu mamá?”, le dijo el cronista cuando se acercó a la ex Gran Hermano. “No es mi ex, es mi novio”, aclaró ella. Luego se negó a dar declaraciones y mientras corría hacia el remis reiteró: “Perdón, no quiero hablar de esto. No sé nada, todavía no vi nada”.

“El próximo GH Telefe lo tiene que hacer en una cárcel así los noteros no pueden acercarse”, arrojó Ángel de Brito ya que supuestamente desde el reality no les permiten dar entrevistas a otros canales. “La llevaban a la chica como a una delincuente”, comentó. “¿Son esclavos? Esto es peligroso”, sumó Yanina Latorre.

“Después los chicos se creen que son Dios”, opinó Marixa Balli. “Lo peor es que después pasa el tiempo y a estos pibes los escupen, no los dejan ni entrar a la productora”, expresó de Brito mientras debatían. “Escasamente he visto en la televisión gente sacada de esa manera, me parece una ridiculez lo que hacen, es absurdo”, señaló Marcela Feudale.

La escandalosa denuncia de Lucía Maidana a tres meses de su eliminación de Gran Hermano

El sueño de avanzar a paso firme en la casa de Gran Hermano 2023 quedó trunco para Lucía Maidana allá por mediados de febrero pasado, cuando el reality apenas llevaba dos meses en la pantalla de Telefe.

Lo cierto es que la salteña resultó eliminada tras ir a placa por una sanción que Big Brother le aplicó a ella y sus amigas Las Superpoderosas: Rosina Beltrán y Zoe Bogach, luego de que interactuaran con un hombre que se trepó a un techo lindero a la casa para filtrar información.

Ahora, a tres meses de aquel episodio y de su eliminación de Gran Hermano, Lucía Maidana reveló en Se Picó, el programa de streaming que conducen Gastón Trazeguet, Laura Ubfal y Catalina Gorostidi, que aquel hombre en cuestión es un conocido de Aixa, casualmente la mamá de Zoe.

"Aixa mandó a gritar”, leyó Trezeguet la consulta en vivo del chat, y para su sorpresa Lucía asintió. "Sí, mandó a gritar. El pibe que se colgó, ya sé quién es. Está en la tribuna con la madre de Zoe", lanzó la ex hermanita con una verborragia poco habitual.

Claro que frente al desconcierto de los conductores del streaming, Maidana detalló: "El pibe que se colgó, por el que me sacaron a mí, ya sé quién es. Me mostraron fotos y lo reconozco. El famoso “Juan Cruz” se llama Hernán y está en la tribuna con la madre de Zoe".

Fue allí que Gastón expresó todavía incrédulo: "Ah, pero es una acusación muy grave, ¿fue mandado por Aixa?", mientras Catalina acotaba boquiabierta "¡Ni yo sabía ese chisme!", por lo que Lucía aseguró que se enteró "hace poco" de ese fatal dato que la terminó dejando fuera de concurso.