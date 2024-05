La fuerte defensa de Ceferino Reato a Santiago del Moro tras las críticas que recibió por Gran Hermano

"Santiago te fuiste al pasto. Soberbio y no dejás hablar a Mauro"; "Horrible el trato a Mauro, él quiere hablar y no lo dejan"; "Santiago no tendría que haberse puesto en esa postura", comentaron algunos seguidores del reality en las redes.

Por eso, Reato, en las últimas horas, escribió en X (ex Twitter) una mensaje en defensa del conductor: "La libertad de expresión tiene que ser respetada, pero criticar a Santiago Del Moro como conductor del programa más visto y comentado del país me parece un gran error. Para mí, es el mejor conductor en un país con muy buenos conductores de TV".

ceferino reato.jpg

Gran Hermano: el ninguneo de Santiago del Moro al aclarar su duro enojo con Mauro

Claramente Gran Hermano 2023 (Telefe) vive su semana más álgida en materia de tensión desde que comenzó la actual edición. Y en medio de la gala del lunes, Santiago del Moro por primera vez se mostró molesto con uno de los participantes, Mauro Dalessio, por lo que horas después aclaró por qué tuvo esa reacción.

Desde El club del Moro (La 100), el programa radial que conduce desde hace varios años, el rubio explicó qué es lo que pasó después de sus columnistas le comentasen que "todos los portales" habían hablado de su enojo.

"Chicos, yo no me enojo nada. Tengo muchos años de Intratables y para mí Gran Hermano... Imaginate que hice un programa con sindicalistas y gente armada afuera. Esto es un juego de niños. Lo que me saca es esta cosa de la queja constante y que no puedan resolver sus problemas", argumentó despreocupado.

Mauro Dalessio.jpg

Sobre lo ocurrido en medio del vivo, Santi del Moro argumentó: "Ayer (por el lunes) estábamos en medio de una acción publicitaria y se terminaba el tiempo. Este chico (Mauro) estaba encaprichado. Creo que estaba más enojado porque sus compañeros no lo dejaron participar".

"Ellos están jugando y es un juego... Yo lo que le decía a Mauro es que venía de hacer un descargo cuando nominó. Lo que no entienden ellos es que tienen cámaras disponibles las 24 horas. Yo no quería exponer dentro de la casa que él había hecho su descargo dentro de la casa. Mucha gente no entiende que es televisión", concluyó del Moro.