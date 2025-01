La fuerte denuncia de la ex empleada de Wanda Nara: enorme deuda y retención de documentos

Luego, contó sus experiencias trabajando para ellos y recordó: “Me pedía que mienta. Me llevo a una fiscalía para que testifique en contra de Maxi López. Me hizo firmar un papel en blanco, Me quería sobornar”, manifestó. Incluso, mencionó que le “retuvieron el pasaporte”.

“Ella me ofreció un auto, me preguntó qué era lo que necesitaba y le dije que la casa ya la tenía pero que me faltaba el auto y me dijo ‘porque no me dijiste antes y te lo contaba’”, aseguró.

Por otro lado, expuso que la conductora la habría despedido sin pagarle el suelo de sus últimos meses. "No me pagaba, no le gusta pagar a las empleadas", resaltó.

Como si eso fuera poco, además denunció que Wanda le retuvo su pasaporte y se quedo con algunas de sus pertenecías. “Tengo mi valija con ropa que seguro ya no me queda, me retuvo los pasaportes también, yo no la vi más", sostuvo.

"Nos citaron en Santa Bárbara, me llevó Maxi López para que me devuelvan las cosas y llegamos allá y no nos dieron nada", contó sobre lo que un intento de recuperar sus cosas.

El lujoso bolso que lució Wanda Nara para ir a la playa con L-Gante en Pinamar

Wanda Nara acompañó a L-Gante a la Costa donde él presentará Guardado, su nuevo tema que canta junto a Belén Gal. La pareja, que se encuentra en Pinamar, decidió almorzar este jueves en un balneario y la empresaria lució un lujoso bolso de una marca internacional.

La conductora de Bake Off Famosos llegó a la playa con una cartera de la marca francesa Chanel. Se trata de una Maxi Shopping Bag, un bolso grande y rectangular de algodón en color rosa. El modelo pertenece a la colección primavera/verano 2023 y cuesta 4800 doláres.

Por otro lado, el miércoles por la noche la rubia fue protagonista de un escándalo en medio de la presentación de la canción Guardado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Ella llegó con seguridad, fue con Francesca e Isabella, estaba sentada con Jamaica, todo bien, todo divino, pero parece que le preguntaron algo de los chicos. Dicen que la cuestionaron como mamá, hubo todo un escándalo con la gente de seguridad y la historia es que están todos indignados", había explicado Ubfal en LAM (América TV).

