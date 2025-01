La incómoda reacción de la mamá de Wanda Nara cuando le preguntaron por la China Suárez

Pese a mostrarse evasiva a referirse sobre el tema en cámara, Nora hizo una breve referencia al escándalo del momento en el que su hija es protagonista principal.

El cronista Alejandro Castelo le fue consultando por todo lo que sucede entre Wanda, la China y Mauro, a lo que Colosimo prefirió no dar detalles y seguir en su postura de continuar manejando el auto.

“Siempre soy optimista, no hago reflexiones públicas, no hablo públicamente de cosas personales. Yo no", declaró concreta Nora Colosimo ante las preguntas del periodista.

Y remarcó sobre su cautelosa postura en público: "Todos saben que yo no hablo de cosas de familia”.

Cabe recordar que hasta el momento la madre de Wanda Nara no se había pronunciado sobre la separación de su hija con Icardi y el romance que blanqueó el futbolista con la China Suárez.

La hermana de Icardi hizo impactantes declaraciones sobre Wanda en medio de su romance con la China Suárez

En medio de escándalo del verano que tiene a Mauro Icardi, Wanda Nara, la China Suárez y L-Gante como protagonistas de esta historia de engaños, desencuentros y enfrentamiento tanto legal como mediático, quien entró en escena ahora no es otra que Aldana, una de las hermanas del futbolista.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, donde anunció su ingreso a la política, Aldana Icardi reveló detalles de la reciente presentación oficial de la China Suárez y marcó la cancha con relación al lugar que Wanda tiene en la familia.

“Respecto a lo de Mauro, somos todos adultos. Él es una figura pública, a mí no me corresponde intervenir en su privacidad, menos cuando hay niños, que se llevan la consecuencia del show. Nos llevamos bárbaro, nunca hubo pelea, por ende, no existió reconciliación”, aseguró la rosarina dando a entender que no hubo ni hay problema alguno con el delantero del Galatasaray.

Al tiempo que sobre la actual relación de su hermano con la ex Casi Ángeles señaló: “A la China la conocí este fin de semana, estuvieron en Rosario y comimos un asado. Es una relación como cualquiera que tiene un familiar en el extranjero. El ruido de alrededor es otra cosa. Tenemos todos buena relación. No es todo tan como se cuenta", y remató asegurando que "Wanda será familia siempre”.