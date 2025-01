El impensado gesto de L-Gante durante sus vacaciones con Wanda Nara en Pinamar: "Solo él"

Así las cosas ante la multitud que se generó en la puerta de la casa, L-Gante decidió tener un gesto con sus fanáticos y les brindó un show en la entrada del lugar.

"Nos coparon la casa", escribió Wanda en una primera historia. Luego, siguiendo con la secuencia, expresó: "Solo él agarra un micrófono desde casa y hace un show para los vecinos desde el balcón".

Además, la conductora compartió distintos fragmentos del recital y por último mostró cómo finalizó la jornada con una tierna postal de ambos en el sillón de la casa.

La polémica reacción de L-Gante tras una dura sanción por incumplir una norma de seguridad

En las últimas horas, L-Gante quedó envuelto en una polémica tras conocerse un video del artista, donde está manejando sin cinturón de seguridad y mirando su teléfono.

Ante ese material, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) emitieron un comunicado para informar que suspendieron la licencia del referente de la cumbia 420.

"Inhabilitamos preventivamente la licencia de L-Gante, Elián Valenzuela, por manejar sin cinturón de seguridad y usar el celular al volante, poniendo en riesgo su vida y la del resto", expresaron en las redes.

Pese a lo informado por ANSV, en una nota con Intrusos (América TV), el artista se mostró relajado con el tema y dijo no tener ninguna restricción para usar su licencia.

"No me sacaron nada. No me frenó ningún operativo policial. Fueron 200 metros que sí estuve fue así, tal cual se ha visto.... ", advirtió.

Y remarcó que no fue inhabilitado. "Me olvidé de tomar la precaución de ponerme el cinturón de seguridad. Sigo teniendo mi licencia de conducir... y nada... nada más", cerró.