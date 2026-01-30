Marixa Balli cerró sus locales en Flores y reveló los motivos detrás de la dura decisión
En medio de su buen presente televisivo, Marixa Balli habló en LAM (América TV) del cierre de sus locales en Flores y explicó por qué decidió dar un paso al costado en un contexto que definió como inédito. Qué dijo la empresaria.
Mientras disfruta de un gran momento en la pantalla gracias a su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Marixa Balli atraviesa una decisión dolorosa en el plano laboral: el cierre de los locales de su histórica marca de calzado e indumentaria Xurama en el barrio porteño de Flores, luego de casi 20 años de actividad.
En una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV), la exvedette fue sincera al explicar los motivos de su decisión: “No es momento... Yo no me encariño con las cosas. Amo Xurama, amo fabricar calzados, pero empecé también con el tema de los insumos. No tenés un precio fijo, hoy te dicen esto, mañana lo otro. No te llegaban a tiempo, el zapato se demora porque la base no se termina o porque no llegó tal cosa”.
Desde 2005, la marca tuvo presencia en distintas direcciones de Flores, con locales que, según contó, exigían un esfuerzo permanente, sobre todo al momento de renovar contratos y enfrentar costos crecientes. “Flores es muy caro, muy caro. No el alquiler tanto, sino la renovación. Renovar. Entonces empecé a sacar cuentas, a preguntarme si quería invertir ese dinero que ya de entrada lo perdés”, explicó, dejando en claro el desgaste económico y personal que implicaba seguir.
La empresaria señaló que la situación se volvió aún más compleja durante el último año, marcada por la inestabilidad de los insumos y la inflación. “Yo manejo bien los números, me la paso haciendo números hace años. Entonces dije: ‘No, no es momento’”, aseguró. Además, remarcó las particularidades del sector: demoras en materiales, feriados que frenan la producción y una cadena de proveedores golpeada por la caída del consumo. “El calzado es muy difícil, es un rubro muy especial”, resumió.
Consultada sobre si atraviesa el peor momento del sector, Balli fue contundente: “Nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca. Y ver a mis fabricantes, que fabrican para grandes marcas también, verlos tan deprimidos, tampoco me pasó. Muchos han cerrado”. Según relató, muchas fábricas redujeron personal, tercerizaron tareas y ajustaron precios para sobrevivir.
El impacto también se siente en el barrio: “Hay muchos colegas que están cerrando en Flores, locales impresionantes, y lo estuvimos hablando”, comentó, reflejando una postal cada vez más frecuente en la zona comercial.
Para Balli, el problema de fondo es claro y tiene que ver con el bolsillo del consumidor: “La gente está priorizando el colegio, la comida. Para mí tiene que ver con eso. Si al cliente le falta dinero, va a priorizar toda la vida ir al supermercado, llenar la heladera, pagar el colegio, pagar una obra social, mantener a sus hijos. Ahora llega el momento del colegio, tomarse cinco días de vacaciones. O sea, la gente está priorizando. El calzado no es una prioridad, la ropa no es una prioridad”.
La crisis también golpeó al canal mayorista: muchos clientes cerraron, otros migraron a la venta online y el ingreso de productos importados desde Brasil y China profundizó la caída de la industria nacional. Aun así, Balli marcó una diferencia: “No quiero caer en eso. A mí me gusta fabricar”.
De cara al futuro, adelantó que ya evalúa un cambio de rubro, aunque prefirió no dar detalles hasta terminar de liquidar el stock. Descartó volver al mundo textil, los accesorios o el calzados, y deslizó que podría volcarse a algo vinculado al hogar o la decoración. “No quiero decir todavía porque quiero que se vacíe el local, vender todo lo que queda”, explicó.
Uno de los momentos más emotivos de la charla estuvo ligado al recuerdo de la emblemática “ochava”, el histórico local de esquina que se convirtió en símbolo de la marca. “La ochava fue, la ochava fue. Ya hace rato que la ochava fue. Cuando se me venció el contrato, que fue en septiembre, lo vacié en dos días. Vos no sabés con qué velocidad”, recordó.
Por último, defendió la calidad de sus productos con ironía y orgullo: “Un zapato de Xurama no sale 1000 dólares, 1200 dólares”, lanzó entre risas, en alusión a los valores del mercado internacional. Un cierre que combina nostalgia, realismo y la certeza de que, aunque una etapa termina, otras nuevas están por empezar.
En qué programa estará Marixa Balli este año como panelista
En diciembre de 2025, Verónica Lozano, en diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv), confirmó la incorporación de Marixa Balli a su programa en Telefe, Cortá por Lozano, y dio la fecha en que se sumará a su equipo.
Además, planteó dudas sobre el futuro de Vicky Xipolitakis en su ciclo ante otras opciones laborales que tendría de cara al Mundial de fútbol 2026, ya que se rumoreó que ante la incorporación de Marixa, Vicky perdería su lugar en el programa.
"No está ya seguro si sale Vicky, tiene opciones para ir al Mundial. Sí es cierto que entra Marixa en febrero. Vicky es muy rendidora, es una excelente compañera, pero también sé que el canal tiene otros proyectos para ella", comentó la conductora consultada desde el ciclo de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre las versiones sobre el futuro televisivo de Xipolitakis y Balli.
Y en cuanto a su próximo año en Telefe, Lozano indicó con entusiamo las charlas que tiene ya avanzadas: "Se habla de Bake Off y me encantaría hacerlo a full, igual sería para después del Mundial en principio".