La fuerte respuesta de Ángel de Brito a las críticas de Romina Uhrig para LAM: "No me gustan los chorros"

Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 se reencontró con Caramelo y concretó la adopción: "Hola mi..."

Tras quebrar en llanto ante la posibilidad de que no le entreguen a Caramelo, finalmente el momento más deseado para Romina Uhrig desde que salió de la casa de Gran Hermano 2022 llegó y fue al aire en televisión.

La semana pasada, en su visita al programa Cortá por Lozano, Telefe, la ex diputada se enteró al aire de que iba a poder volver a reencontrarse con el perrito.

"Le llevo la libreta sanitaria. Durmió, está hermoso. Me parece que tiene un poquito de hambre. Me hizo un poco de pis en el pantalón", dijo el notero Heber Ybañez al ir a buscar a Caramelo al refugio donde se encontraba.

En el estudio, Romina destacó lo importante que fue las llegadas de Morita y Caramelo a la casa: "A mí me ayudó un montón. Igual que Morita. Ya estaba muy nerviosa porque no me lo entregaban. Me decían un montón de cosas. Y no lo podía creer. Las nenas lo están esperando. Tiene un montón de regalos que le hizo la gente para cuando llegue".

Minutos después, el notero ingresó al estudio con Caramelo en sus brazos y se lo entregó a Romina, quien no pudo evitar las lágrimas: "Hola mi amor. Es hermoso, hora Caramelito, hola mi amor...", le decía mientras la mascota le daba besos.

"Te extrañaba mucho ese perrito", le dijo Verónica Lozano al ver la emotiva escena. "Estoy muy emocionada y muy nerviosa. Ya está, ya está. No nos separamos más", señaló conmovida Romina.