La fuerte respuesta del director de la obra El Divorcio a Leticia Brédice

Ubfal explicó qué fue lo que desencadenó la abrupta salida de la actriz. "Me dicen que tuvieron problemas internos. Se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso", sostuvo.

La periodista recordó que estaban trabajando contrarreloj para poder llegar al estreno. "Ellos se estaban apurando porque quieren ser los primeros en debutar en Mar del Plata. De hecho, ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo", añadió.

Por último, Ubfal indicó a quién convocaron para reemplazar a Brédice. "Quien va a hacer el rol de Leticia es Carla Conte. La convocaron para sumarse al elenco, donde están Pablo Rago, Natalie Pérez y Luciano Castro", sentenció.

Nelson Valente, el director de la obra El Divorcio, le contestó a Leticia Brédice

Tras la abrupta salida de Leticia Brédice de la obra El Divorcio, Nelson Valente habló con PrimiciasYa. El director del espectáculo, que protagonizarán Natalie Pérez y Luciano Castro en Mar del Plata, se refirió a la desvinculación de la actriz, pero evitó la polémica.

"Simplemente tengo para decir que en el teatro, cómo en otras disciplinas, existen métodos o maneras de trabajar y a veces uno se encuentra en esas formas con los actores y otras veces no", afirmó.

En diálogo con Intrusos, Brédice indicó que cree que el conflicto con el director se originó porque ella intentó hacer un cambio en el guion de la obra.

Por su parte, Valente remarcó que no existió ninguna discusión particular que haya provocado la salida de la actriz. "No hubo nada puntual. Solo diferencias de métodos de trabajo", sentenció.