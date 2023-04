La fuerte respuesta de Fede Bal a Sofía Aldrey: "Me hubiese gustado que..."

Respecto a la separación, Sofía fue tajante: “Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar al respecto”. “¿Cómo sentís que obraste en el después? ¿Hiciste algún mea culpa, una autocrítica? Algunas chicas se sintieron heridas, como Estefi Berardi”, insistió el cronista y ella lo frenó en seco. “Gracias”, arrojó.

Y ante la pregunta sobre la posibilidad de volver a enamorarse, comentó: “Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome”.

Fede Bal habló como nunca antes de su separación de Sofía Aldrey

Tras estas declaraciones, las cámaras del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron a buscar la palabra de Fede Bal. “Tal vez no me ponga en pareja, pero yo me enamoro mucho, soy muy enamoradizo. Y me encanta serlo, me hago cargo. Estoy bien soltero y me parece que quiero estarlo mucho tiempo. O, por lo menos, hasta que encuentre a una persona con la que yo pueda tener una tranquilidad emocional y un nuevo vínculo desde otro lugar. Porque los últimos, por la forma en que los llevaba, no terminaron muy bien y hay muchas cosas que yo estoy trabajando en mí con psicólogo y amigos. Es una necesidad de estar bien yo para después poder estar con alguien”, señaló el actor.

Luego comentó que no volvió a tener ningún contacto con Aldrey. “No nos hablamos. Tal vez, en algún momento de la vida, no tengo idea...Pero no es el momento. Me parece que se dijeron muchas cosas, muchísimas mentiras. Lo que hicimos fue hablarnos cuando nos separamos y yo pensé que todo iba a quedar ahí. Pero después pasó todo lo de la tele, lo que se expuso y lo que ella quiso contar. Y me parece que cada uno vive esto como puede. Me hubiese gustado que no lo haga. No es algo que me guste ni de lo que me sienta orgulloso esto de que se digan tantas cosas. De algunas me hago cargo porque son por las que me separé y de otras lejos de hacerme cargo. Pero ella y yo tuvimos una charla en la que esas cosas las aclaré. Y la vida hizo muy bien en que estemos los dos solteros, cada uno sanando”, detalló.

Por último, Fede Bal comentó: “Comprá el lavarropas que quieras y dejá el Instagram abierto o cerrado, pero intentemos no hacerle daño a nadie. Me parece que hay que ser sincero y real. Y si el amor o las relaciones se terminan, hay que hacerlo a tiempo. Yo tengo mucho que aprender, claramente. Y las relaciones pueden tener otro tipo de responsabilidad afectiva o de fidelidad, porque a mí no me está saliendo”.