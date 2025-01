La furia de Agustina Wernicke por los insólitos pedidos de Facundo Pieres por Zaira Nara

"A ese gimnasio va Paula Chaves que cuando se cruzan con Zaira es hola y nada más", amplió. Luego, contó que los dos hijos de Agustina con Facundo y los de Zaira se llevan de maravillas.

"Desde que se conocieron los nenes se llevaron bien al instante, salen corriendo a recibirlos, pero Zaira mira desde la ventana", afirmó el panelista.

Recordó que una vez Agustina quiso salir a pasear con sus hijos y llevar también a los de Zaira por el buen vínculo que formaron los niños y que la modelo se negó. "Zaira nunca recibió a Agustina, ella planteó llevarlos a pasear a los nenes y Zaira no quiso", dijo.

Y contó el reciente e insólito pedido que le hizo el polista a su ex mujer, con quien se casó en 2014 y se separó en 2021, y cuál fue la tajante respuesta que recibió de Agustina al escucharlo.

"Antes de este verano, Facundo le pidió a Agustina que no pase por la playa de Punta del Este cuando estén sus hijos con Zaira a lo que la ex le dijo: '¿vos te pensás que si estoy caminando no voy a saludar a mis hijos que están con tu novia? Estén con quien estén'", precisó el periodista.

Para terminar el panelista contó que Zaira y Pieres compraron un terreno en La Boyita para construir una casa, valuado en unos 4 millones de dólares, al lado de la casa de otro famoso: Nico Repetto.

El reproche del novio de Zaira Nara, Facundo Pieres, a Wanda en plena guerra con Icardi

A pesar de su bajo perfil, el polista Facundo Pieres, de novio con Zaira Nara, habló públicamente del inusitado escándalo legal que enfrenta actualmente su cuñada Wanda Nara con Mauro Icardi en medio de su mediática separación.

Entrevistado por Sofía Martínez, el polista reveló que intentó aconsejar a la hermana de su novia, pero aseguró que no tuvo suerte.

“¿A Wanda le diste algún consejo?”, consultó sutil la periodista deportiva metiéndose así en el terreno de la farándula. “Sí, varios. Pero no me escucha. No me quiero meter particularmente en nada, pero siempre hablo. No tanto porque no la vemos mucho, ya que ella también viaja y labura un montón”, lanzó sereno pero seguro de sus palabras.

En tanto, Pieres disparó abiertamente que hay varias cosas que no le gustan de la familia de su novia. “Yo digo lo que pienso, siempre. Tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo también. Siempre me dio esa cuota de confianza, que no es fácil en una familia tan popular. Hay muchas cosas que no me gustan y no quiero ser parte”, concluyó firme.