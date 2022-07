Cinthia Fernández cruzó a la planera Mariana Alfonzo: "Me indigna mantener vagos como vos"

Ahí intervino Cinthia Fernández: “Pero te pagaban los viáticos, tengo entendido". A lo que Alfonzo retrucó: “Con vos no hablo igual eh, con vos no hablo porque me caes bien gorda, no te contesto”.

Embed

“No será que tenés miedo, no será que te canté las cuarenta...”, arremetió la panelista. “Pero vos quién sos, de dónde naciste”, respondió Mariana Alfonzo.

“Soy una laburante que me indigna mantener vagos como vos, no tenes dignidad”, lanzó Cinthia. “Tomátelas vos”, le dijo Alfonzo.

“Mantenemos una generación de vagos. ¿Qué pasa, no podes discutir con argumentos?”, le planteó Cinthia. “Yo no le chupo el culo a nadie, no soy como vos”, le tiró la beneficiaria del plan social.

Y Cinthia cerró: “Ay, mira qué fina. Mirá que yo soy re wiki wiki, pero vos me superaste. Me encanta porque no podes discutir con argumentos, no sabés contestar preguntas. ¿Te sentís orgullosa por el raid mediático, de no tener dignidad, de apenas tener la autocrítica de que eso no es digno?, ¿de que te mantengamos todos nosotros, a vos y a un montón que piensan como vos?”.

cinthia fernandez.jpg

Antonio Laje sobre el video de la beneficiaria del planes sociales: "Es dinero de nuestro laburo"

"Un Estado lógico, tiene que llamar a esta persona y no cobrar más el plan. Salir a insultar a la gente que te paga y hacer de esto un mérito, como Estado no tenés que permitirlo. Pero como es un Gobierno que sí insta a no hacer nada y a cobrar planes, esto es parte", indicó este miércoles Antonio Laje en Buenos días América al ver el video viral de Mariana Alfonzo, beneficiaria de planes sociales.

"Nadie controla nada porque lo único que hay es una caja política para comprar votos. No hay ningún estudio sobre los planes, es todo mentira lo que dice el Gobierno. Es insostenible un país de esta manera, no hay forma que una sociedad pueda salir adelante", añadió.

Embed

"Todos pagamos impuestos para sostenerte. El Estado los tiene que capacitar y generar puestos de trabajos. El negocio que han hecho con los planes sociales estos gobernantes no tienen perdón de Dios", indicó el periodista.

"¿Cómo le explicas a los hijos de esta señora que tienen que trabajar y estudiar? Es un ejemplo nefasto. Este dinero no es de Alberto Fernández o Cristina, es dinero nuestro, que pagamos de nuestro laburo, y mucha gente cobra menos que esta persona y toma dos colectivos para llegar a laburar", precisó Antonio Laje.

Y remarcó: "No hay país viable así. Esta persona se burla de todos nosotros que laburamos, es terrible el mensaje, pero no es la única, hay muchos que no salen en las redes. Total es la nuestra, nuestra plata".