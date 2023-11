La furia de Cinthia Fernández con un fiscal cuando fue a votar: "¿Estamos todos locos?"

Luego aclaró que no lo hizo porque si le faltaba no iba a poder reclamarle a nadie. “No es más fácil decir ‘mostrame la cartera cuando te vas’. ¿Estamos todos locos? No te voy a dejar la cartera con teléfono, con todo. ¡Andá! Dejame de joder. Después se chorean las boletas en toda La Matanza. No me rompás los huevos”, arrojó.

Además, explicó que, por más de que ninguno de los dos candidatos la convencía, votó a uno. “No elegir es de cobardes. Nos toca tomar decisiones”, concluyó.

Cinthia Fernández explicó por qué viajó a Uruguay: ¿quién es su nueva conquista?

Cinthia Fernández se separó de Martín Baclini a fines de 2019 y desde entonces no oficializó ninguna relación sentimental y hasta incluso dijo en reiteradas oportunidades que no conoció a nadie y que se dedica solamente al cuidado de sus tres hijas.

En este sentido, la panelista estuvo como invitada al ciclo LAM, América TV, y contó que finalmente cortó esa abstinencia sexual que decía tener, luego de la visita de ella A la Barbarossa donde confirmaba que había estado con alguien luego de más de tres años.

"¿A quién te estás comiendo en Uruguay? Lo leí en algún lado...", le preguntó Ángel de Brito sin filtros a Fernández. A lo que la panelista explicó respecto a su reciente viaje al país vecino.

"Fui a un casamiento de una amiga ¡Pero mirá si me lo iba a perder una joda! No tengo nunca una joda. Fui a la casa de mi amiga. Lo pueden chequear, estoy en el ingreso del hotel", comentó Fernández.

"Es un barrio cerrado. Siempre voy a vacacionar ahí. Si no hubiese salido hasta en la tapa de los diarios", agregó la panelista, negando cualquier tipo de vínculo sentimental con alguien.

"¿Nada, nada, estás comiendo? No me digas que desde Baclini...", indagó el conductor. Y ahí Cinthia reconoció: "Me desoxidé. Saqué la telaraña". Y aclaró además que no fue en Uruguay y que no es una persona del medio. "No tengo nada, estoy sola", dejó en claro.