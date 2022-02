La furia de Juana Viale contra el presidente Alberto Fernández

Juana Viale posteo Corrientes.jpg Juana Viale desde una de las tantas zonas afectadas por los incendios en la provincia de Corrientes.

Claro que las críticas no fueron sólo hacia el presidente argentino, sino también hacia el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, con quien se cruzó días atrás vía Twitter. “Es una persona que no sé si es idónea en el tema. Me imagino que ahora se está poniendo en tema de lo que está sucediendo. No hay que minimizar el ministerio”, aseguró Juana Viale con firmeza.

Sobre por qué decidió ir hasta allá al regresar de sus vacaciones, en lugar de celebrar junto a su abuela sus 95 años, la actriz explicó en la entrevista radial “Amo el tema naturaleza y cuando estaba mirando los incendios, como no me gusta que me cuenten las cosas, me las quise venir a ver por mis propios ojos”.

Embed Así esta parte del iberá.

Hoy voy a sobrevolar areas afectadas.

Lo que sí les voy a decir, es que resurgira la vida en estos lugares. Con la labor de gente maravillosa como @RewildingArg @BancodeBosques @ParquesOficial

Y de toda la sociedad. pic.twitter.com/I2EHRgRx4D — Juana Viale (@ViaJuani) February 24, 2022

La sorpresa de Juana Viale a Mirtha Legrand por su cumpleaños

Mirtha Legrand cumplió 95 años el miércoles 23 de febrero y en las redes sociales se multiplicaron los mensajes para saludar a la diva de los almuerzos en esta fecha tan especial, la cual se prepara para celebrar junto a sus seres queridos más cercanos.

Juana Viale sorprendió a la distancia a su abuela con un video que grabó en plena luz del día y con el sonido de los pájaros de fondo.

mirtha legrand.jpg

"Feliz cumpleaños abuelita linda. Solamente decirte que te amo, te deseo lo mejor, un feliz cumpleaños lleno de luz, lleno de energía y amor", expresó la actriz y conductora en el video.

"Decirte que te quiero, te amo. Que seamos felices el tiempo que nos queda, que lo disfrutemos, que salgamos, vivamos, que nos abracemos", agregó a pura sonrisa.

Y cerró: "Desearte un feliz cumpleaños, pleno, lleno de alegría y de los que te rodean que son los que te quieren".