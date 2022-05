La furia de Lissa Vera con Locho Loccisano en El hotel de los famosos

equipo naranja lissa locho.jpg Lissa Vera apuntó directo contra Locho Loccisano tras perder el desafío en equipo en El hotel de los famosos (El Trece).

Claro que Locho Loccisano recogió el guante y no se quedó callado, al asegurar “Lissa no lo hizo el juego, pero el problema fui yo. Perdimos por mi culpa. Perdón compañeros, por haber arruinado su juego”. Pero su compañera le hizo saber, claramente enojada: “No sé si te vamos a disculpar. Quiero decir una cosa más. Si él se hubiese comportado de otra manera a nivel equipo, como yo se lo pedí, no le estaría recriminando nada. Es más, le daría las gracias”.

Y como si no le alcanzase con su furiosa recriminación, Lissa Vera agregó “Pero lo que me molesta es su falta de compañerismo y que se crea mil porque él sacó bandera a sí mismo de que hace un año que hace esto, pero no se notó”. En tanto, el modelo intentó una nueva defensa: “Dejame explicar la situación. Fui afuera, me dolía el brazo, volví con el brazo roto, le dije a la doctora ‘vuelvo’. Salí de vuelta a jugar. Entonces ¿qué, el problema es que yo creí que tenía una técnica más o menos estudiada? Cuando fui me di cuenta que no era así, perdón”.

Finalmente, Vera terminó la discusión frente a todos haciéndole saber: “Por eso hay una capitana. Si vos no me escuchas no puedo hacer más nada. Listo, se terminó. ¡Silencio!”.

Emily Lucius entró a El hotel de los famosos: El primer acercamiento con Martín Salwe

La influencer Emily Lucius se convirtió en la nueva participante del reality El hotel de los famosos, El Trece, tras la reciente eliminación de Silvina Luna luego de perder en el juego con Majo Martino.

“Me encanta cocinar, me encanta bailar, amo a mi hermana, y lo más importante es que soy una excelente hija”, se presentó la joven influencer en el programa. Y añadió: "Para mí es un gran desafío esta experiencia, estoy sin celular, sin tarjeta, sin nada, así que estoy para divertirme".

emily lucius 1.jpg Emily Lucius y Martín Salwe en El hotel de los famosos.

Lo cierto es que en sus primeros instantes en el ciclo la influencer generó un buen vínculo con un compañero en particular, Martín Salwe, que justamente estuvo muy cerca de Silvina Luna hasta hace pocos días.

"Por el poco tiempo que estuvimos me parece que generamos muchísima mejor afinidad con vos", le dijo Emily a Martín. A lo que él respondió: "Bien ahí".

Después en cámara, la influencer lo elogió: "Martín es canchero". Y él dejó en claro que irá por su conquista: "Con Emily voy a intentar, si pica, pica y sino dejamos la vida".