La furia de Nancy Pazos: fuerte descargo, denuncia y la amenaza de un juicio inminente

"#SERIO Quiero demandar a @Meta en EE.UU. porque al detectar en la presentación de mi cuenta de #Instagram la palabra 'sexo' puesta en broma, me la inhabilitó. No quiero más disculpas y habilitaciones parciales", expresó Pazos y remarcó: "¿Saben que esto me produce un agujero económico y profesional?".

"¿Y si sacás la palabra 'sexo' y listo?", le preguntó un usuarios. "Se los propuse. Pero la habilitan e instantáneamente se deshabilita, no llego a hacerlo. Es increíble. El software puede más que la decisión de una compañía. Porque ya reconocieron que es un error. #META", explicó.

Pazos señaló que se comunicó con las autoridades de META, pero le dijeron que nada pueden hacer. "Hace diez días que todo el personal de #META no puede controlar su propio software. Los humanos que toman las decisiones dicen blanco. Y el software dice negro. Y se hace negro. Insólito", cerró.

Nancy Pazos contó qué hizo con las cenizas de su mamá y lloró: "Fue una manera de homenajearla"

Nancy Pazos vivió en agosto de 2020 un golpe muy duro con la muerte de su madre a los 72 años tras contagiarse de coronavirus, a quien despidió con dolor desde Twitter.

En este sentido, la periodista se quebró al aire en el ciclo A la Barbarossa, Telefe, al contar qué hizo con las cenizas de su mamá.

La panelista compartió su emoción luego de mudarse de la casa en la que vivió durante 25 años: “Me encontré en la disyuntiva de qué hacer con mi mamá", comenzó su relato.

"Esparcí las cenizas en mi casa anterior, el señor (que vive ahora allí) se está enterando en este momento”, admitió después.

“Mi mamá amaba esa casa. Fue mi primer lugar donde ella me vio triunfar, ser feliz”, reconoció la periodista, quien se quebró en llanto al recordarla.

Y remarcó: “Para mí fue una manera de homenajearla, como también se quedó uno de mis perritos. Justo él se murió y yo decía ‘qué loco porque este perrito se quiso quedar acá’”.

“Lo hice sola. No los hice participar a los chicos de esas cosas”, confesó sobre el momento en que esparció las cenizas en la vivienda y mientras fue consolada con el fuerte abrazo de Georgina Barbarossa.