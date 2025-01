La furibunda respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de "mala madre" en la guerra con Mauro Icardi

El periodista Ale Castelo, cronista de Puro Show (El Trece), fue al hueso. “Se te cuestiona como mamá, Wanda. Hay mucha gente en la tele, ¿viste?”, le consultó. “No tengo nada para responder. Los únicos que me pueden cuestionar son mis cinco hijos”, respondió Wanda.

“¿Te duele un poco?”, retrucó el notero. “No, la verdad que no le hago caso a lo que habla la gente con mala intención y no me conoce”, aclaró la mediática, mientras avanzaba a paso firme para retirarse del lugar.

Al finalizar, cuando le preguntaron si tuvo una charla con Mauro para definir el tema del régimen de visitas de las hijas que tienen en común, fue tajante. “Está todo bien. Pudimos aclarar muchas cosas”, cerró.

Marcela Tauro fue letal con Wanda Nara tras el escándalo con la prensa: "Incentivó todo"

El miércoles, L-Gante hizo la presentación de su nuevo tema. Wanda Nara estuvo en el lugar para acompañar a su pareja. Al retirarse, la mediática protagonizó un escándalo con la prensa.

En Intrusos (América TV) mostraron la reacción de la rubia con los cronistas que estaban esperando por ella. El personal del evento empujó a varios de los noteros que trataban de tener la palabra de la ex de Mauro Icardi.

Wanda Nara no quiso hacer declaraciones e intentó rápidamente irse del lugar. "No voy a hablar porque estoy con las nenas", expresó y prefirió no decir nada de la guerra con el padre de sus hijas.

Marcela Tauro fue determinante al opinar de la actitud de la mediática con la prensa. "No es que la agarramos infraganti. La encontramos en el evento del novio, al cual fuimos convocados", exclamó.

"¿No querés exponer a las criaturas? No las expongas. Tenés formas. Le decís a todos: 'Yo les voy a dar la nota. Dejen pasar a las niñas'", siguió.

Por último, la conductora aseguró que la prensa debería darle la espalda a Wanda. "Ella incentivó todo lo que pasó. Siento que deberíamos unirnos todos y '¡chau Wanda!", sentenció.