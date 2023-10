La furiosa decisión de Belén Francese tras las declaraciones de Martín Witty sobre la fiesta con Andrea Rincón: "Va a tener que pagar"

Martín Witty - Rincón y Francese se besaron en la boca - captura LAM.jpg

"Este sujeto jamás fue nada mío, ni tuve ningún tipo de relación. Va tener que comprobar en la justicia todos los disparates y divagues que dice", aseguró Francese a este portal, completamente furiosa por los dichos de Witty en el programa de Ángel de Brito.

Al tiempo que tras confirmar que le iniciará acciones legales por sus declaraciones, Belén disparó molesta contra el bailarín: "Que busque un trabajo digno, no el de inventar fábulas mediáticas y querer ensuciar gente, ya que va a tener que pagar 10 millones de pesos. Que vaya buscando un trabajo…".

Un ex novio de Belén Francese contó un tremendo detalle de la fiesta con Andrea Rincón

El sábado pasado en el piso de PH, Podemos Hablar, Belén Francese desconcertó a Andrea Rincón. La actriz contó que su colega intentó conquistarla en una fiesta. Sin embargo, la ex Gran Hermano la cruzó furiosa y dijo que eso nunca ocurrió. Esta situación se conoció el mismo miércoles de la grabación y finalmente se vio al aire el el fin de semana en la pantalla de Telefe.

Lejos de que aquietarse las aguas, una vez emitido el furioso cruce entre la chicas, ahora quien salió no sólo a confirmar las palabras de Belu sino a detallar el trío que hubo entre ellos es el bailarín Martín Whitencamp, quien por entonces reveló que era su pareja. “Belén le sacó un poco de peso a lo que pasó, cosa que no estoy haciendo yo”, lanzó Witty en un móvil con LAM (América TV).

Según el relato del bailarín, "lo que pasó fue que en la fiesta estaba Andrea Rincón, entre otros personajes, y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad". "Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos, risas y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales”, confió sobre lo sucedido en aquella famosa fiesta en la casa de Moria Casán.

Fue allí cuando el ex de Belén Francese comenzó a detallar el encuentro íntimo de los tres: “Yo estaba en la cama esperando que vuelve Belén y veía la figura de dos mujeres, no sabía que estaba Andrea. Yo con Belén tenía una relación, no sabría decirte si fuimos novios”.

Asimismo agregó que "cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quien era como mi pareja".

Y acto seguido, sobre el encuentro íntimo de los tres, Whitencamp reveló por qué terminó abruptamente: “En un momento ella se pone celosa y se desconoce con Andrea. Yo no sabía para donde ir, estaba en el medio de algo groso. Y, cuando digo algo groso, es algo groso”.