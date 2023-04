La furiosa reacción de Nacho de Gran Hermano 2022 cuando atacaron a La Tora

NAcho GH .jpg

“La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quedate como estás, disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella”, decía el agresivo mensaje que Castañares no dejó pasar.

Fue entonces que la sonrisa del ex hermanito se borró de su rostro y muy serio disparó: “No. No la bardeen a Lu, chicos. Nada que ver”. Al tiempo que agregó asombrado por la violencia verbal del mensaje: “Posta que no, no me gusta que la bardeen, así que basta. Pensé que estaba todo bien y no”.

La respuesta de Nacho y La Tora ante los fuertes rumores de separación que enfrentan

La de La Tora Lucila Villar y Nacho Castañares es una de las parejas que salió del semillero de Gran Hermano 2022, aunque recientemente, tras una publicación de ella y algunos dichos de él, la relación fue puesta en tela de juicio y comenzaron a sonar rumores de separación.

Es así que debieron aclarar que sólo se trató de "un chiste interno que tenemos, no tenemos dimensión de esta locura y un comentario íntimo no pensamos que tendría tanta repercusión".

Además, La Tora habló del posible llamado de Marcelo Tinelli para participar del Bailando 2023, y aunque definió al conductor como "uno de los mejores", aseguró que su perfil no corresponde al del certamen.

Nacho, por su parte, recién llegado de Uruguay con su padre, Rodo, habló de su futuro en la rama digital, y confirmó que no formará parte del Bailando.

"Jode Mora diciendo que somos unos cornudos, es un chiste interno entre nosotros", dijo sobre los rumores, y declaró muy enamorado que "me encanta Lu, es una persona hermosa y estoy muy feliz con ella", dijo.