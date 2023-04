La revelación de Nacho Castañares de Gran Hermano 2022 sobre los permitidos en su relación con La Tora

Embed

"No, no formalizamos, seguimos como dijimos la otra vez. Pero estamos muy bien, nos estamos viendo seguido y compartiendo un montón de cosas. Vamos muy encaminados", dijo Nacho.

Ante la respuesta del ex participante, la periodista le preguntó si la parejita tenía permitidos. "Cero. No hay permitidos, es como una dieta estricta. Si ella quiere, está en todo su derecho... Yo las dietas siempre las hago estrictas, cumplo el régimen. Basta que me agarra calor, me pongo nervioso", contestó el ex GH.

Y agregó: "Yo soy celoso, no me gustaría que esté con otra persona. Me encanta compartir cosas con ella y en en el momento en el que estamos de la relación, no me gustaría obviamente... Si ella quiere, está en todo su derecho".

Al finalizar, el ex jugador de Gran Hermano 2022 contó cómo es la La Tora cuando están juntos, ahora que ya no hay cámaras de por medio. "Es un amor. Me hace el desayuno o de comer. Me ha despertado con el mate hecho, tostadas, fruta... El otro día fuimos con mis amigos a la casa de ella y organizó una picada con todos los chicos. Es un amor, realmente", sentenció.

La Tora reveló su complicada situación económica tras su paso por Gran Hermano 2022

Después de escuchar de la boca del mismísimo Nacho Castañares que no son novios, algo que se suponía sería un hecho dada la relación que mantuvieron en Gran Hermano 2022, ahora La Tora Lucila Villar se topó con otro dolor de cabeza aunque de manera virtual.

Sucede que un usuario de Twitter habló del importante crecimiento de La Tora en Instagram, y sin más la acusó de haber comprado followers para engrosar su perfil y llegar al millón de seguidores que actualmente tiene.

"Se zarpan... Cuál es la necesidad de querer llegar a determinado número si es gente que no existe...", sentenció el usuario junto a las supuestas evidencias de sus recientes métricas engrosadas en seguidores.

Fue allí que La Tora no dudó en salir a desmentir la versión, dejando al descubierto su compleja situación económica tras la finalización de Gran Hermano 2022.

"Chicos, gracias que tengo para pagar mi tarjeta de crédito, mirá si voy a comprar seguidores", disparó la exhermanita junto a varios emojis riéndose al tiempo que deslizó a modo de pregunta, pero tirando la onda, "¿Canje de seguidores??? Are".