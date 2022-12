La ganadora de Canta Conmigo Ahora reveló el especial motivo en el que usará los 10 millones de premio

"Ahora que tengo el premio, a mi mamá y a mí nos pasaron cosas difíciles sobre todo cuando se separó de mi papá", comenzó con mucha emoción en charla con el ciclo radial Por si las moscas, La Once Diez.

"Es muy personal y no puedo entrar en detalles, pero siempre quise que mi mamá tenga su casa para que nadie pueda echarnos de ningún lado nunca más", remarcó Dámaris Zulli.

Y explicó al respecto: “No terminé de procesar una cosa que pasaba otra, y fue todo muy loco de verdad cómo se dio hasta llegar acá. No es fácil pararse en ese escenario. Yo trabajaba de esto, hacía música en eventos, en la calle, en las redes pero esto no se parece a nada".

“En mi familia lo vivíamos como una final del Mundial, hubo una gala de ex participantes en la que casi quedó eliminada y lloraban porque los indignaba", cerró.

José María Listorti sorprendió a Marcelo Tinelli con una desopilante participación

Sabido es que Marcelo Tinelli dejó grabado Canta Conmigo Ahora, El Trece, para irse a vivir el Mundial de Qatar desde el día uno. Es así que a esta segunda temporada la aderezaron con algunas perlitas más allá del concurso musical. Tal fue el caso de la participación humorística de José María Listorti con uno de sus personajes.

Lo cierto es que cuando Marcelo presentaba en el envío a comienzos de diciembre a la primera participante, Lucía Belén Báez, apareció el locutor bajo el nombre de "Ludovico Squirru", y una apariencia particular, con intenciones de participar.

Así, en su parodia, José María Listorti eligió interpretar El grito del amor de Navajo, aquella imitación grotesca de los cantantes latinos que hacía en la época de VideoMatch. Claro que todo rieron a morir y no dudaron en pararse, menos uno de los 100 jurados: Alejandro Paker.

“Noventa y nueve puntos, pensé que había llegado a los 100, y el señor Alejandro Paker lamentablemente no se ha parado, pero miremos Ludovico que hay 99 positivos”, lanzó un tentado Marcelo Tinelli.

Allí el jurado se despachó asegurando no haber sentido nada. "Creo que me quiso manipular con su historia... stuvo más atento a lo coreográfico que a lo vocal. Y como esto no es el Bailando, Ludovico lo lamento, gracias”, concluyó Paker.