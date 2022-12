Canta Conmigo Ahora: se definió quién ganó la segunda temporada del programa de Marcelo Tinelli

Damaris y Belen - finalistas CCA 2.JPG

Tras una ronda inicial entre los cuatro, el jurado decidió que los participantes varones quedaran eliminados, por lo que la gran final quedó en manos de las dos mujeres.

Damaris Zulli ganadora CCA.JPG

Así, Lucía Belén y Dámaris se enfrentaron en el duelo final en el que Marcelo Tinelli dejó en manos de la votación del público la consagración de Zulli, quien se hizo acreedora del premio de los 10 millones de pesos entregados por el Puma Rodríguez, el jurado internacional de las dos temporadas, en un cheque simbólico junto a Nicolás Reyna.

Fotos: Ramiro Souto - La Flia

Embed

Canta Conmigo Ahora: José María Listorti sorprendió a Marcelo Tinelli con una desopilante participación

Sabido es que Marcelo Tinelli dejó grabado Canta Conmigo Ahora (El Trece) para irse a vivir el Mundial de Qatar desde el día uno. Es así que a esta segunda temporada la aderezaron con algunas perlitas más allá del concurso musical. Tal fue el caso de la participación humorística de José María Listorti con uno de sus personajes.

Lo cierto es que cuando Marcelo presentaba en el envío a comienzos de diciembre a la primera participante, Lucía Belén Báez, apareció el locutor bajo el nombre de "Ludovico Squirru", y una apariencia particular, con intenciones de participar.

Tinelli Listorti (2).JPG

Así, en su parodia, José María Listorti eligió interpretar El grito del amor de Navajo, aquella imitación grotesca de los cantantes latinos que hacía en la época de VideoMatch. Claro que todo rieron a morir y no dudaron en pararse, menos uno de los 100 jurados: Alejandro Paker.

“Noventa y nueve puntos, pensé que había llegado a los 100, y el señor Alejandro Paker lamentablemente no se ha parado, pero miremos Ludovico que hay 99 positivos”, lanzó un tentado Marcelo Tinelli.

Allí el jurado se despachó asegurando no haber sentido nada. "Creo que me quiso manipular con su historia... stuvo más atento a lo coreográfico que a lo vocal. Y como esto no es el Bailando, Ludovico lo lamento, gracias”, concluyó Paker.