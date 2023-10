La gran sorpresa que le hizo la China Suárez a La Joaqui por su cumpleaños: el video

Embed

En el video, se puede ver a la China junto a sus hijos, Magnolia, Rufina y Amancio, que son grandes admiradores de la música de La Joaqui. Para la sorpresa, todos entraron con un enorme ramo de flores y le dieron un emotivo abrazo a la cantante.

A su vez, Eugenia formó parte del posteo que realizó La Joaqui, en el que agradeció a sus allegados por estar con ella en su día especial. "Fue una jornada hermosa, especial y me sentí muy amada", escribió.

"Cada día que pasa, me doy más y mas cuenta que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño, porque aprendí el valor del menos es más", completó y la actriz comentó: "Te mereces todo".

Se conocieron detalles del romance oculto de la China Suárez: "Van a full"

Desde que terminó su relación con Rusherking a principios de este año, la China Suarez mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, en el camino surgieron unos cuantos rumores acerca de posibles romances.

Una de las versiones más resonantes fue con Rodolfo Gamboglia, el productor de la película El Duelo, la cual Eugenia protagonizó junto a Joaquín Furriel. Aunque por momentos esa historia parecía haber quedado en el pasado, esta tarde Adrián Pallares confirmó en Socios del Espectáculo que el romance entre ambos estaría muy afianzado.

Con motivo del estreno de la película, se los vio juntos en el evento lanzamiento y Rodrigo Lussich comentó: "Hace ya varios meses Yanina Latorre la vínculo sentimentalmente con Rodolfo Gamboglia. Ahora vuelve el tema a la palestra y la cosa llega hasta los días actuales”.

“El es uno de productores de lo que va a ser el Martín Fierro internacional en Miami. Reconocemos la primicia de nuestros colégianos, y a mi, esta semana, me dijeron 'van a full'”, agregó.

Además, se refirió a la decisión de ambos de mantener la relación a escondidas y deslizó: "¿Por qué motivo se muestran separados? Nadie sabe, pero lo cierto es que tienen una relación muy potente".