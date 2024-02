La hermana de Thiago Medina cruzó los límites, publicó un video escatológico y dejó en shock a todos

Embed

"Hasta linda soy caga... Hermosa. ¡Que potra! Más linda que yo, no hay", dice la hermana de Thiago Medina en el video, que fue cuestionado por muchos usuarios y luego decidió borrar.

"Lo que te perdiste, bebecito, lo que te perdiste. Mirá, una dulzura cagan...", se escucha que repite Camila en los últimos minutos de la grabación. Al parecer, la filmación tenía a un ex de la joven como destinatario.

La foto hot de la hermana de Thiago Medina en la bañera que revolucionó las redes

Thiago Medina ha sido uno de los participantes más populares de Gran Hermano 2022. El joven de La Matanza se ganó el cariño de la gente tras su paso por el reality.

Mientras él estaba en el juego, su familia cobró notoriedad en los medios. Camila Deniz, la media hermana del muchacho, dio varias notas, contó sus dramas económicos e hizo campaña para apoyar a Thiago.

En su cuenta de Instagram, la joven cosechó un gran número de admiradores. Actualmente tiene más de 400 mil seguidores, con quienes comparte detalles de su día a día.

En posteo reciente en sus historias, Camila mostró su costado sexy. La hermana de Thiago posó desnuda en una bañadera, disfrutando de un baño de inmersión. Con ayuda de las espuma cubrió sus partes íntimas.

La muchacha suele recibir elogios de sus seguidores, pero también comentarios muy hirientes. Por esa razón, dejó un mensaje profundo para quienes la critican.

“Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Me dijeron muchas cosas. Yo soy gorda o estoy así no porque me gusta, pero me amo como estoy, y me duele lo que dicen, me dijeron que así no voy a poder conseguir trabajo. Basta por favor, porque me están haciendo mierda”, expresó Camila.