Camila, la hermana de Thiago Medina, compartió una jugada foto y pidió que no critiquen su físico

Para eso, compartió una foto suya en ropa en interior y minutos después, en un video, expresó: “Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Me dijeron muchas cosas. Yo soy gorda o estoy así no porque me gusta, pero me amo como estoy".

"Me duele lo que dicen, me dijeron que así no voy a poder conseguir trabajo. Basta por favor, porque me están haciendo mierda”, concluyó con una gran indignación en sus palabras.

Esta no sería la primera vez que ella se muestra de esta forma, ya que el mismo día que nacieron las gemelas de Thiago y Daniela causó revuelo con una foto hot en sus redes.

La foto íntima de Camila, la hermana de Thiago Medina, que sacudió las redes el día que fue tía

El lunes 29 de enero será una fecha inolvidable para los ex Gran Hermano 2022 Daniela Celis y Thiago Medina ya que se convirtieron en padres de las gemelas Laia y Aimé.

En medio de la gran alegría que invade a las familias de los ex participantes del exitoso reality de Telefe, Camila Deniz, hermana de Thiago, sorprendió con una imagen íntima que publicó en las redes sociales.

“Oficialmente tía”, expresó la hermana de Thiago desde su cuenta de Instagram con una selfie donde se la ve profundamente emocionada.

Sin embargo, en la previa había subido una foto donde se la veía sin ropa interior y recostada en la cama, la cual se replicó rápidamente entre los usuarios.

En la imagen se la ve a Camila recostada en la cama boca abajo, aparentemente sin corpiño, con los ojos cerrados y lengua afuera, agregando música y un emoji de un corazón color negro. A los pocos minutos la foto ya se había viralizado.

