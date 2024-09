La hija mayor de Alberto Cormillot destapó una fuerte interna familiar con su papá y Estefanía Pasquini

“No estaríamos en las mejores épocas en las relaciones. No quiero armar lío, solo digo que con Adrián está todo más que bien", aseguró Reneé en dialogo con el periodista por WhatsApp.

Si bien no dio detalles del motivo que la llevó a cortar lazos familiares, Reneé continuó con fuertes declaraciones y expresó: “Hay turbulencia. Supongo que ya pasará. Por ahí soy yo que soy la oveja negra de la familia”.

Por su parte, Flowers también obtuvo la versión de Pasquini, quien además confesó que Reneé no mantiene relación alguna con el hijo que ella tuvo con el médico.

“Siempre está invitada. Lo que pasa es que por ahí los fines de semana ella no quiere dejar a los perros solos…Vive lejos. Si ella no está en buenas relaciones con el padre ya es tema de ellos, no me meto”, respondió con respecto al conflicto familiar.

El tajante pase de factura de Estefanía Pasquini a Tamara Pettinato por haber criticado su relación con Alberto Cormillot

En medio de los complejos días que atraviesa Tamara Pettinato en pleno escándalo por los videos con Alberto Fernández, siguen sumándose voces a la larga lista que personajes del medio que no dudaron en cobrarse sus hirientes críticas. Tal es el caso de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot, quienes con altura sentaron posición.

“Yo no hablaría de ella por lo que pasó con los videos, que me puede parecer bueno o malo, pero lo único que defiendo es esto, que ella dijo que era ‘poco correcto que un hombre de la edad de Alberto tenga una relación con alguien de mi edad y un hijo’”, comenzó deslizando la médica en diálogo con LAM (América TV).

Al tiempo que remarcó: “Sigo insistiendo, (nuestro hijo) fue lo más correcto que hicimos, porque tenemos una familia que es divina, que no tenemos quilombos, está todo bien, y obviamente que si no creen eso es porque ella se maneja de otra manera”.

En tanto, sobre el romance con un hombre de 65 años que confesó haber tenido Pettinato, Pasquini señaló que “por ahí ella sabía que hacía mal, pero su fin justificaba todo, qué sé yo”, y dejó en claro cuánto la afectaron los dichos de la ex panelista de Bendita.

“En su momento me afectó que se haya metido con mi familia y con mi hijo… (…) Me afectó y me molestó mucho que diga que es ‘poco correcto’. No es ‘poco correcto’ lo que hicimos porque mi hijo es lo más correcto del mundo”, dejó en claro.

Pero eso no fue todo, porque la esposa de Alberto Cormillot fue crítica con Tamara por sus visitas a Olivos y la Casa Rosada. “En un momento tan delicado como el que estábamos pasando te juega fuerte también para los que perdimos familiares, para los que no nos pudimos despedir, para los que no pudimos apoyar a la persona que quedaba vivas de esa familia. De ese lado sí lo ves”, observó.

Y por último, deslizó sobre el accionar de la mediática: “Es raro salir a decir, a defender tantas cosas que sale un video atrás del otro diciendo lo contrario. Por ahí es mejor agarrar y decir ‘Bueno, hice esto, ya está’, ‘me arrepiento’ o lo que sea. Pero es mejor agarrar y aceptar”.