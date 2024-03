La impactante foto de Cacho Garay en la cárcel: deprimido y con gravísimos problemas de salud

En el ciclo DDM, América Tv, mostraron la impactante foto de cómo está hoy Cacho Garay en su celda en la cárcel de San Felipe y causó impacto su apariencia completamente desmejorada, donde se lo ve fumando y con el torso desnudo en su celda.

El especialista de casos policiales Martín Candalaft contó que el humorista está detenido en el pabellón 1A que tiene capacidad para 80 personas y en su interior hay 160 reclusos.

“Evidentemente es cierto que bajó de peso, porque se lo ve más delgado, pero también se ven las condiciones en las que vive él y sus compañeros de celda”. En la celda hay tres camas y seis personas. Se turnan para dormir en el piso”, indicó.

A lo que Mariano Yezze detalló los problemas de salud que atraviesa: “Cacho tiene cáncer de próstata, diabetes, problemas cardiológicos, neurológicos, motrices, y perdió un 80% de la visión en uno de sus ojos".

"Él (Garay) quiere que a través de un recurso presentado por su abogado sea evaluado por un oncólogo, un urólogo, cardiólogo, neurólogo y un traumatólogo”, indicó el periodista.

“Su estado de salud es malísimo. Le dan el colchón para dormir. Y él hasta hace charlas motivacionales con los jóvenes porque él nota que en ese pabellón, que es uno de los más picantes de la cárcel, hay muchos suicidios jóvenes. Y él trata de mostrarles su historia de vida”, cerró la información Mariano Yezze.

El tremendo relato de Verónica Macías, la ex pareja de Cacho Garay

"He sufrido abusos de todo tiempo, amenazas, violencia y privación de mi libertad. Las personas que me conocen saben que no sé lo que es ir a tomar un té con un amiga", señaló Verónica Macías en Intrusos, América Tv, al resumir cómo fueron los 13 años de relación con el humorista Cacho Garay.

Verónica detalló que el último episodio de violencia, que ocurrió en un hotel de Villa Carlos Paz. "Me acuerdo que me dijo: 'hoy te morís, yo te mato acá'. Yo agarré, salí y me puse entre la puerta y el pasillo. Él sale y se va. Pongo el cerrojo y llamo a la recepción para asegurarme que, de esa manera, no podía volver a ingresar", relató.

"Sonia, la chica de la recepción, subió a la habitación y me encontró en shock. Le conté lo que habían pasado y me contuvo. Esa persona me dijo: 'vos quedate tranquila porque vamos a poner seguridad y lo van a frenar'", continuó.

La ex pareja de Cacho remarcó que él siempre intentaba generarle pánico."Yo hoy hablo porque estoy viva. Me solía decir: 'Yo te mato acá, a mí no me importa ir a la cárcel porque tengo amigos jueces'", enfatizó.

En el final de la entrevista, Verónica quebró en llanto y Flor se acercó para darle su apoyo. "Gracias por abrir tu corazón. Hoy tuvimos un programa fuerte. Ojalá estoy ayude a otras personas a salir del calvario que están viviendo", reflexionó la conductora de Intrusos.