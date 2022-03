La impactante foto de Lizy Tagliani al desnudo

Lizy Tagliani jpg BASE.jpg Lizy Tagliani al desnudo en el baño de su casa.

"Me faltaba una foto en el baño jajaja esta mujer soy yo y así es mi baño...cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar... En mi cuerpo hay de todo pero lo q más abundan son valores y sentimientos" comenzó contando Lizy Tagliani el jueves feriado desde su red social con su habitual desenfado.

Al tiempo que agregó con su habitual honestidad "Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero #travanarradora", generando más de 157 mil me gusta y lo más lindos mensajes apoyo, como "Así de hermosa y buena gente", "Sos todo lo que está bien, Lizy!" o "Sos un ejemplo de enseñanza para que todas las personas puedan aprender a vivir libres y sin complejos. Por más mujeres como vos... que se animan a vivir sin prejuicios libres sabiendo lo que son y lo que sienten!".

La explosiva indirecta de Lizy Tagliani a su ex, Leo Alturria: ¿Quiere volver?

Cuando pasaron algo más de dos meses de anunciada su separación oficial de Leo Alturria, tal parece que Lizy Tagliani sigue enganchada con quien fue su pareja durante un par de años. Porque si bien el año pasado al momento de viajar a Europa invitada por el programa de Marley ya estaban en plena crisis, y a pesar de todo lo llevó con ella, lo cierto es que la actriz la remó hasta el final en pos de salvar la relación.

Luego surgieron algunas declaraciones cruzadas de parte de ambos. Por un lado él deslizó alguna posible infidelidad por parte de la protagonista de Los Bonobos, mientras que ella aseguró que lo había elegido como familia pero que no pudo ser, y en algún momento llegó a llamarlo manipulador. No obstante, una que otra vez pudo vérselo a Leo visitando a Lizy en el teatro y hasta yendo a cenar juntos.

Y si bien hace algunos días la propia Lizy Tagliani aseguró desde sus redes que no volvería a hablar de Alturria, lo cierto es que la peluquera, actriz y conductora volvió a postear desde Instagram una curiosa foto de ellos dos en sus buenos tiempos, que muchos entendieron como un claro intento por recuperar su relación con Leo. "No fui yo, fue Google. Pero amo que suceda. Hay amores que no se terminan nunca" escribió y aclaró, atajándose, "No volví, es una foto vieja".

Lizy Tagliani Leo Alturria poseo fue google.jpg El posteo de Lizy Tagliani sobre su ex pareja, Leo Alturria.

Claro que fue cuestión de minutos para que sus seguidores le respondiesen. Así como algunos le aconsejaron que suelte de una vez esa historia, otros la alentaron diciéndole "Que todo fluya, que nada influya y que sea lo que Dios quiera", "Sos lo mas y si volvés y no funciona lloremos juntas", o "Vuelvan se los extraña ver juntos". Pero si Lizy está buscando una segunda oportunidad con Leo Alturria, si bien en 4 horas obtuvo más de 72 mil likes y cientos de comentarios, lo cierto es que hasta el momento el cordobés no se dio por aludido... al menos respondiendo semejante piropo.