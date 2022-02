Lizy Tagliani dio la cara y enfrentó la dura acusación de su ex, Leo Alturria

Sobre el comentario que puso su ex, sostuvo: "No me consta que me lo haya dedicado a mí ese mensaje. No me lo dijo nunca cuando hablamos por teléfono".

"Cortamos porque últimamente éramos muy amigos, estábamos sin amor, nos queremos mucho, ahora estamos en un impasse, pese a que nos hablamos", explicó además sobre el motivo de la separación.

Lizy Tagliani le habría sido infiel a Leo Alturria

Según las primeras declaraciones, la pareja decidió separarse y quedaron como amigos, sin embargo, ahora él escribió un picante comentario en sus redes sociales, y da a entender que la líder de Trato Hecho, el ciclo de Telefe, le habría sido infiel.

Todo comenzó cuando en su cuenta de Instagram le dejaron el siguiente comentario: "Si te gustan estilistas, acá estoy. no tengo plata de Lizy pero tengo el sentido del humor". Luego, Leo Alturria contestó sin filtro: "No necesito plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más".