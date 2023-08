Las imágenes del lujoso departamento del cual Mariana Nannis echó a Alex Caniggia

Fue así, que en medio del escándalo, en el programa A la Tarde (América) dieron conocieron las imágenes de la lujosa propiedad en cuestión.

“Estamos hablando de un departamento valuado en alrededor de 700 mil dólares. Es un dos ambientes, de 50 metros o más, en el Hotel Faena”, explicó el periodista Diego Esteves.

“El Faena está dividido en dos grandes sectores. De un lado lo que es el hotel y del otro la parte trasera, que son las residencias. Ahí también viven Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli”, detalló.

En las imágenes difundidas por el programa, se puede ver un amplio living comedor con un largo sillón gris y una larga mesa mesa de cristal con sillas que mantienen las tonalidades del ambiente.

Mariana Nannis enfrentó una ola de insultos tras desalojar a Alex Caniggia de su departamento

En un video que compartió en su redes sociales, Alex Caniggia apuntó fuerte contra su madre, Mariana Nannis. La mediática se comunicó con su hijo para pedirle que se vaya de su departamento en Buenos Aires porque ella tenía que venir a hacer trámites vinculados a la separación de El Pájaro Caniggia.

“Me dijo que necesitaba el departamento y nos re puteamos. En fin, me mudé del departamento, pero ¿saben qué fue lo peor? Cuando vino, nunca vivió en el departamento", reveló el joven.

Además, Alex remarcó que no le interesó conocer a su nieta, Venezia, que tuvo junto a Melody Luz: "Ni siquiera se preocupó en ver a la nieta. No me felicitó ni a mí, ni a mi mujer, nada. No vino a verla a la clínica a mi hija, y ella estaba acá durante ese momento. No hizo nada”.

¿Ustedes pueden creerlo? Quiero leer los comentarios de lo que piensa la gente, no se lo voy a perdonar a mi vieja, le hice la cruz", cerró el joven en el video. Sus seguidores lo respaldaron y fueron al Instagram de Mariana Nannis.

En algunos posteos, la mediática recibió una ola de insultos de parte de los fans de su hijo. “El que rechaza a los nietos se muere solo”, “Si una mujer no puede ser buena con los hijos, ¿qué se puede esperar con el resto?”, “Quiere a los animales y ni vio a la nieta, genial”, "Andá a conocer a tu nieta, no seas bol...", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la ex pareja de El Pájaro Caniggia.