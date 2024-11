La impactante revelación de Majo Martino sobre su encuentro con Franco Colapinto: "Me mintió..."

Inmediatamente, relató: "Lo encontré en Madrid. Yo estaba de vacaciones con amigas y fuimos a comer a un restaurant argentino y el relacionista público que nos invitó, evidentemente lo había invitado a él también y estaba comiendo en otra mesa".

"Yo llegué tarde esa noche y estábamos con Cande Tinelli y Natalie Pérez también, y otras amigas. En el mismo restaurant había como una especie de boliche chiquitito. Entonces él se levantó, iba a ir a ese lugar bailable y cuando estaba yendo se quedó con nosotras charlando. Me dijo, ‘a vos no te vi antes’. Y nos quedamos charlando. Había visto que habíamos hablado de él en Mañanísima (El Trece) porque evidentemente le mandan todas las noticias y la verdad que es tan carismático”, siguió contando en La Noche de Mirtha (El Trece).

Además, Majo resaltó sobre el piloto y su vínculo con las redes sociales: “Me dijo que tuvo que cerrar Twitter por la cantidad de mensajes. No sabe cómo manejarse mucho con el tema de la fama".

Por último, reveló sobre Copalinto: "Igual hizo una mentira piadosa con las mujeres. Me dijo que tenía 25 años. Mintió sobre su edad, pero después se arrepintió y dijo, ‘bueno, en realidad tengo 21, pero digo 25 para que no se asusten’. No va a volver a pasar”.

Afirman que Nicki Nicole y Franco Colapinto tuvieron un encuentro íntimo en México

Hace algunas semanas Nicki Nicole y Franco Colapinto comenzaron un llamativo coqueteo en las redes sociales, y parece que el vínculo habría traspasado las pantallas hasta llegar a un encuentro íntimo en México.

Sin dar muchas vueltas, este jueves el periodista Rodrigo Lussich dio la información en Socios del Espectáculo (El Trece) y aseguró: “Ella demostró su fanatismo y pasó algo más. Sexo”.

Lo cierto es que ambos jóvenes coincidieron en la capital azteca ya que la cantante viajó junto a Duki y Bizzarap para ver especialmente el Gran Premio de México, donde el piloto quedó en el puesto 12.

“Ella está soltera, él está soltero, y parece que se han encontrado efervescentemente porque son jóvenes y se dejaron llevar. Nicki Nicole y Franco Colapinto, esto es una bomba", agregó Lussich.

Además, en pantalla mostraron las postales de ambos durante el viaje, que compartieron en sus redes sociales durante los últimos días.