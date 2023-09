La impactante revelación de una víctima de Aníbal Lotocki: "En la resonancia salió que tengo..."

Embed

"Yo me hice dos operaciones con él, una lipo transferencia y los hilos tensores en la cola", reveló la ex paciente de Aníbal Lotocki. Ambas intervenciones fueron en lugares que no estaban en condiciones. "Fue en un consultorio particular", advirtió.

Analía indicó que, ante los malestares que empezó a sentir, acudió a un especialista, quien descubrió que el polémico cirujano le colocó tanza en los glúteos. "Eso salió en la resonancia, que me la hice la semana pasada. Se la llevé al cirujano que me está tratando ahora y me dijo que lo que yo tengo es tanza", detalló.

Al igual que el resto de las víctimas de Aníbal Lotocki, ella sufre de dolores insoportables en el cuerpo y tiene temor porque no sabe qué sustancia le inyectó las veces que pasó por su quirófano.

La mística coincidencia de la despedida a Silvina Luna con un evento en Brasil que la tuvo como protagonista

El miércoles, amigos y familiares de Silvina Luna la despidieron en la casa velatoria O'Higgins y luego en una ceremonia íntima, que se realizó en el hall del Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansan sus restos.

Ángel de Brito, Cinthia Fernández, Rocío Marengo, Stefi Xipolitakis, Gustavo Conti y Ximena Capristo fueron algunos de los famosos que estuvieron en el lugar. Al hermano de la actriz y modelo, Ezequiel, se lo vio sumamente conmovido y acompañado por sus afectos cercanos.

Por una coincidencia mística, el mismo día que en Buenos Aires se llevaba a cabo el adiós a Silvina Luna, en el Brasil se realizó una exposición de la fotógrafa Rosana Schoijet, en el Instituto Tomie Ohtake de San Pablo.

Unos de los retratos que forman parte de la muestra la tienen a Silvina como protagonista. En la imagen aparece recostada en la arena, con los ojos cerrados y las manos en los hombros, a su lado, la mencionada fotógrafa.

La obra se llama Autorretrato con Silvina Luna y es una foto que Rosana le tomó a la modelo y actriz en el año 2005. Es parte de la serie Kiosco, en la cual hay imágenes de muchas de las famosos que registró la reconocida fotógrafa con su cámara para medios gráficos.