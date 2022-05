La implacable denuncia de Matilda Blanco contra una de las participantes de El hotel de los famosos

Matilda Blanco y Sabrina Carballo.jpg Matilda Blanco quedó fuera de El hotel de los famosos tras perder el desafío de la H con Sabrina Carballo.

"Sabrina es una persona un poquito falsa, mechera" disparó Matilda Blanco al tiempo que hacía con la mano el típico gesto de hurto. Y ante el asombro tanto del conductor de LAM como de sus angelitas, que quisieron saber de qué hablaba puntualmente, la ex El hotel de los famosos se explayó.

Matilda Blanco Sabrina Carballo es falsa captura.jpg "Sabrina Carballo es falsa y mechera" disparó Matilda Blanco sobre su compañera de El hotel de los famosos anoche en LAM (América TV).

"Le presté un lápiz [labial] Dior mío. Se lo presté un segundo..." relató refiriéndose a la actriz y concluyó asegurando que le dijo que se lo devolvería cuando se fuese, y según Blanco no lo hizo.

Kate Rodríguez a Matilda Blanco: "Que me trates de chorra..."

Ya en el primer el primer Todos contra todos de El hotel de los famosos, cuando debutó a fines de marzo en la pantalla de El Trece, salieron algunos trapitos al sol de la convivencia entre Kate Rodríguez y Matilda Blanco.

“Creo que hay formas de decir las cosas. Como cuando yo estaba haciendo las camas y me hicieron el chiste de ‘no me toques mis cosas’ haciendo así, que significa ‘chorro", dijo la panameña sin vueltas. Por lo que luego Kate desafió a su compañera dándole, mientras le dijo en la cara “Que me trates de chorra, no me gusta, por lo que mi voto es para Matilda Blanco”.

matilda blanco.jpg Uno de los primeros cruces de Matilda Blanco en El hotel de los famosos fue con Kate Rodríguez.

“Eso no pasó. No pasó porque, de hecho, no estabas. Tu testigo te mintió. Estoy contenta porque me parece que esta noche voy a hablar mucho”, se defendió la asesora de imagen.

“Yo estaba haciendo las camas con Militta. Si ella quiere confirmarlo o no, es decisión de ella”, retrucó la morocha, indican que tenía como testigo a Militta Bora. Y Matilda explicó: “Y porque yo le dije ‘mechera’, jamás fue mi pensamiento. Yo hablé en general".