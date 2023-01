La importante decisión de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry sobre la crianza de Índigo

evaluna camilo 2.jpg

Evaluna y Camilo decidieron criar a Índigo como un bebé no binario. Esto significa que Índigo, cuando crezca, decidirá con qué género se identifica: si varón, mujer, fluido o con la categorización que se sienta a gusto. Con esto, buscan que el menor crezca en total libertad.

Cabe recordar que durante los nueve meses de embarazo, nunca realizaron la popular tendencia de la revelación si era niña o niño y además optaron por no saber el sexo del bebé hasta el momento de su nacimiento.

evaluna camilo.jpg

Qué es el género no binario

El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, en el marco de los estudios de género, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina.

Las personas de género no binario pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo (género disidente); con dos (bigénero), tres (trigénero) o más géneros (pangénero) simultáneamente.