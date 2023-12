La incómoda reacción de Fede Bal al escuchar a Estefi Berardi opinar sobre su novia

"Era una de las mejores del Bailando pero lo qué pasa es que después se fue. Ahora creo que está afuera, yo la seguía en las redes por los videos bailando, le he comentado un montón de veces. Es una diosa, y lo importante es que sea buena persona también, no la conozco íntimamente pero me encanta", agregó.

En eso, desde el panel dieron la idea de una salida de en parejas entre Estefi y Fede y el actor reaccionó terminante. “Yo diría que solo se le ocurre a ustedes”, se limitó a contestar con un gesto desentendido.

Embed

Carmen Barbieri contó el inesperado gesto que tuvo la nueva novia de Fede Bal al conocerla

Luego de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, Fede Bal confirmó que está en pareja nuevamente y esta vez con la bailarina Flor Díaz. A medida que avanza la relación, se van conociendo nuevos detalles y este jueves se supo acerca de su presentación con Carmen Barbieri.

Lo cierto es la conductora contó todo en su programa Mañanísima (El Trece) y destacó que aún no tuvieron un encuentro en persona, sino que se conocieron por videollamada.

“Fue así, estaba Fede en México y estaba con esta chica. Entonces ella, cuando él estaba haciendo videollamada le dice mostrá, quiero que me conozca. Yo sabía que él estaba saliendo con una chica pero nada más que eso”, relató.

Además, reveló que Flor tuvo un importante gesto con ella y aseguró: "Me mandó un regalo ella, lo voy a usar mañana". Inmediatamente todos en el estudio expresaron su curiosidad por saber de que se trataba y confesó que era un collar con el calendario azteca.

Por último, dio su impresión acerca de la bailarina y sorprendió a todos al dar a conocer una fuerte frase que ella le dijo. “Fue divina, me dijo: 'quiero que sepas con quien está tu hijo y esa soy yo'. Porque él decía estoy con una chica, estaban en un restaurante”.