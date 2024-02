La increíble estrategia escatológica de Rosina en Gran Hermano para detectar qué participantes tienen problemas gástricos

"¡Qué olor a caca! ¿Quién se tiró un gas? ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Son unos cerdos!”, exclamó la uruguaya. Y luego advirtió furiosa: “Voy a descubrir quién se cag…”.

Al instante, Rosina se acercó directamente a cada uno de ellos y comenzó a olfatear la zona de la cintura de cada uno de los chicos. Y dio con quien habría sido el causante de su indignación, aunque él lo negó rotundamente.

“Nicolás no fue. Bautista tampoco”, dijo la joven uruguaya tras ponerse a corta distancia de cada una de sus colas y comprobar. Luego le tocó el turno a Manzana que también dio resultado negativo al test.

Y el último turno fue para Joel, que según ella, fue él quien causó el olor nauseabundo que tanto la espantó. “Fuiste vos”, lo acusó ella, mientras él no negaba enérgicamente.

Rosina Beltrán abrió su corazón en Gran Hermano y contó la dura historia de su infancia

La participante uruguaya Rosina Beltrán decidió abrir su corazón en la casa de Gran Hermano, Telefe, y contó la difícil infancia que tuvo con respecto a la relación con su papá.

Como era de esperarse, la charla tuvo con Lucia Maidana y allí le expresó: "A mí me crio hasta los seis años una pareja de mamá que se llama Gonza, que fue como mi papá. Ellos se separaron porque mamá es muy celosa, pero hasta el día de hoy me sigo llevando con él, siempre voy a la casa a comer, lo re quiero".

A raíz de eso Lucia quiso indagar acerca de su papá biológico y su compañera le contó su historia."Cuando yo tenía dos años, mi papá se fue a Estados Unidos y desapareció. Después apareció cuando yo era más grande, tenía siete años, que vino a Uruguay y me vio unos días", explicó.

Entonces volvió a su vinculó con una de las parejas de su mamá y confesó: "La pasé horrible de chica. Mi sueño siempre fue que Gonza y mi mamá volvieran a estar juntos pero no pasó. Igual se llevan, hasta el día de hoy".

"Cuesta. ¿Y lo viste a tu papá y después no lo viste mas?", preguntó la oriunda de Salta. "Vino a Uruguay con la novia y después desapareció de nuevo como siempre. A los 15 años recién apareció, yo siempre le mandaba mails, le decía que necesitaba un papá pero no me respondía. Y después lo fui a visitar", relató Rosina.

"La verdad se perdió tremenda hija el boludo. Ya lo re trabajé en terapia pero siempre la ilusión de tener un papá, muchas cosas. Por suerte agradezco a mi madre que dio todo por mi", continuó y finalmente se preguntó si su papá estará al de su ingreso al reality.