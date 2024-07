La increíble fiesta sorpresa que Cinthia Fernández le organizó a su novio Roberto Castillo

“Cinthia Fernández organizó una fiesta sorpresa en un lugar espectacular, en San Isidro. Un castillo. Era como una fiesta de 15. La verdad que entró Roberto como si fuera un rockstar”, relató Matías Vázquez.

“¿Él no sabía nada de todo eso?”, indagó Adrián Pallares. "La verdad que, en horas de la tarde recibo una invitación en mi celular, que era la fiesta del señor Castillo, que cumplía 36 años. Y era un lugar hermoso, con familiares de él, con muchos famosos, con abogados también del medio. Todos fueron. Muy fascinante. Y con una Cinthia que estaba muy contenta”, contó el periodista.

Embed

“Cinthia, que era como la planner”, acotó Rodrigo Lussich. “Y, en exclusiva, tenemos el primer beso de ellos de forma oficial”, sumó Vázquez.

“Cuando Castillo abre el cortinado, no sabía con lo que se iba a encontrar”, señaló Adrián Pallares.

“No, él pensaba que quizás iba a un restaurante con amigos, era un salón privado, pero una cena ahí, no sabía que era tan grande”, añadió el panelista.

“Menos mal que él siempre está bien lookeado, porque yo me imagino siempre la fiesta sorpresa te agarra así medio...”, reflexionó Nancy Duré.

“Estaba (Fabián) Cubero, Mica Viciconte, (Gladys) La Bomba Tucumana, entre varios famosos. Había una banda en vivo, la banda hizo que bailemos todos y yo fui de invitado, soy amigo de Roberto”, confirmó Matías.

Cinthia Fernández reveló si se volvería a casar en medio de su romance con Roberto Castillo: "A veces la vida..."

Luego de varias semanas de trascendidos cada vez más concretos, finalmente Cinthia Fernández confirmó hace algunos días su romance con su abogado Roberto Castillo.

En este sentido, ya liberada de contarlo públicamente, la panelista abrió su caja de preguntas desde su cuenta en Instagram y reveló si se volvería a casar, después de su escandaloso divorcio del ex futbolista Matías Defederico.

“¿Te casarías otra vez Cin?”, le preguntó un seguidor. A lo que ella contestó segura: “Sí. A veces la vida te puede hacer no resistir archivos”, indicó haciendo referencia a lo vivido con el padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

cinthia fernandez se casaria otra vez.jpg

Otra pregunta fue también apuntada a su actual situación sentimental: "¿Tu novio es tu abogado?". A lo que Cinthia Fernández contestó con humor: "Ahora le voy a preguntar si puede tener título doble".

Tras confirmarse la relación, Cinthia aclaró que cuando Castillo le declaró su amor él ya estaba separado de su ex, Daniela Vera Fontana. “Yo no tengo por qué pelear con ella. No me hago la buena ni nada, pero también tengo un límite. También me separé, también sufrí y entiendo que pueda tener bronca”, indicó la panelista.