La indignación de Cinthia Fernández por el crimen de Joaquín: "No me da lástima"

En tanto, tras escuchar atentamente al comunicador cordobés la mamá de Charis, Bella y Francesca Defederico, no pudo más que admitir "No me conmueve nada el pibe que asesinó. No me da lástima, si algo le pasó...", horrorizada por el hecho.

En tanto, furiosa por la inimputabilidad del menor de edad que mató salvajemente a Joaquín, la panelista aseguró que "Tienen que cambiar las leyes, porque los pibes de 13 años son totalmente conscientes". "A mí me encantaría la baja de la imputabilidad. Los pibes de 13 años saben lo que hacen", afirmó con furia.

"Este pibe mató a golpes y de una manera brutal. Le destrozó la cabeza. ¡Basta!", cerró con vehemencia Cinthia Fernández.

Asesinato de Joaquín en Córdoba: los dolorosos detalles que mostraron los resultados de la autopsia

Durante la tarde del lunes 3 de julio se conoció un informe preliminar de la autopsia de Joaquín Sperani Flores, el adolescente de 14 años que fue hallado asesinado este domingo en la ciudad Laboulaye, en la provincia de Córdoba, tras permanecer desaparecido desde el jueves último. En tanto, el joven habría recibido más de 10 golpes en la cabeza.

La forense Ana Laura Peiovich fue la encargada de realizar la autopsia en la localidad de Río Cuarto, en el sur provincial, en una morgue que fue elegida por la proximidad con Laboulaye. Asimismo, el resultado preliminar se encuentra en manos de la justicia.

De acuerdo a lo que informaron fuentes vinculadas al caso, la autopsia determinó que Joaquín murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, tras recibir más de 10 golpes en la cabeza.

En ese marco, el principal sospechoso del crimen es un amigo de la víctima de la misma edad, quien fue alojado este lunes en un centro penal juvenil de la capital provincial. Allí será sometido a estudios de diagnóstico, psicosociales y ambientales.

A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial provincial precisó que el traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó "para su resguardo" y que el destino fue un centro penal juvenil. Dicha decisión fue tomada por Sebastián Moro, juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, quien antes tomó contacto con el adolescente y con sus padres.

“Se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años en la muerte de J. S. F. El adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba. En las próximas horas, se llevarán a cabo una serie de estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales, en relación con el niño”, afirmaron desde el Juzgado.