La indignación de Nancy Pazos con sus hijos libertarios por votar a Javier Milei

Embed

La periodista ejemplificó el pensamiento político de sus hijos contando una discusión que tuvieron. “En un momento del almuerzo, uno de ellos dijo algo así como que la dictadura fue porque un montón de gente la apoyaba, y te podés imaginar que fue lo último que dijo. Hay un momento en el que podés discutir amorosamente y otro en el que ponés el límite”, añadió.

image.png

Pazos se mostró firme y dijo que, de ahora en más, les mostrará cada uno de los errores del nuevo gobierno: “Desde mañana voy a estar feliz de poder marcar las cosas que hace mal el candidato que votaron”.

Por último, la periodista aseguró que es su responsabilidad que sus hijos no entiendan lo que fue la dictadura. “Creo que esto tiene que ver con lo generacional y yo no me dediqué a explicarles qué paso en los ‘70, y el colegio tampoco. Cuando alguien empieza a discutir algo que tiene que ver con algo relativamente reciente y le da más o menos lo mismo, es una falta mía”, cerró.

El mordaz comentario de Nancy Pazos sobre Rodolfo Barili en el Debate Presidencial 2023

Semanas atrás se realizó la primera fecha del Debate Presidencial 2023 en Santiago del Estero y dejó todo tipo de comentarios y análisis por parte de los periodistas, sin embargo, Nancy Pazos lanzó un mordaz comentario hacia uno de los moderadores: Rodolfo Barili.

En A la Barbarossa (Telefe), Pazos analizó el debate y disparó muy picante contra el conductor de Telefe Noticias: “¿Qué le pasó a Barili? ¿Qué le pusieron en la cara, pobre?”.

Roberto Funes, quien también participa del ciclo, se rió incómodo, y para dejar atrás el comentario, pasó a hacer un PNT.

Fue la segunda vez en la historia argentina que se hizo un debate entre todos los candidatos antes de la elección general. Se dio en un clima convulsionado por la publicación de las fotos del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en un yate privado en Europa con la modelo Sofía Clérici.