La indignación de Ricardo Canaletti con la producción de Mañanísma: "¡Esto es un lío!"

“¡No me escuchan! Ustedes no me escuchan porque hablan todos juntos”, manifestó Ricardo Canaletti, indignado con sus compañeros: Estefi Berardi, Diego Ramos, Lucas Bertero y Majo Martino.

"No se enoje señor!", acotó Majo Martino, intentando calmar al periodista, notablemente molesto. "Bueno, bueno, bueno", remató la conductora del ciclo, Carmen Barbieri, que tocó una campanita para lograr orden en la mesa.

Carmen Barbieri contó al aire que un examen de salud le salió mal: "Tengo una..."

Hace un tiempo, cuando Carmen Barbieri se hizo unos exámenes médicos para colocarse un nuevo chip sexual, algunos salieron bien salvo uno, que obligó a la actriz a pasar por el quirófano a la brevedad.

“El estudio sobre el pecho izquierdo dio que mi prótesis mamaria está rota”, reveló el pasado miércoles la conductora de Mañanísima (El Trece).

Con Cristina, la médica que le indicó los análisis clínicos, a su lado, Carmen contó que se hizo una resonancia adicional que determinó que tiene “rota la prótesis, no mucho, pero está rota”.

“En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar que la gelatina vaya migrando y se aloje bajo la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”, añadió.

“Gracias a esta mujer y esos estudios hoy yo sé que tengo este problema y me tengo que operar”, cerró Carmen Barbieri.