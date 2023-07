La indignación de Susana Giménez por los exorbitantes impuestos que le cobraron al usar el Candy Crush

"Es así. Si juego en otro país que no sea Argentina, por ejemplo en Uruguay, que te cobran en dólares, acá te suben el 70 por ciento por los impuestos y eso me dio bronca", sostuvo.

"No dejé de jugar porque se puede jugar gratis. Pero antes yo compraba vidas, y vidas... serán ocho o nueve dólares cada una, pero que te pongan el 70% para jugar al Candy o cualquier cosa... Lo que pasa es que dejé de comprar vidas, yo compraba todo el tiempo vidas. La tarjeta ya está puesta en el celu", admitió la conductora y actriz.

Al final, la rubia sentenció: "No seguí comprando vidas porque me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos eso, no pasaría. Si todos dijeran no, esto no lo pagamos, no puede ser...".

SUSANA GIMENEZ EN OLGA.jpg

El dramático episodio que vivió Susana Giménez a la salida de un teatro

Esta semana, Susana Giménez estuvo en Soñé que volaba, el programa de Migue Granados. La diva se mostró relajada y muy divertida en Olga, el canal de streaming que lanzó el reconocido humorista.

En la charla con el hijo de Pablo Granados, la figura de Telefe recordó una experiencia dramática que vivió a la salida de un teatro, en 1972, cuando protagonizaba Las mariposas son libres.

Susana Gimenez (4).jpg

"Una vez metí la pata. Firmé contrato por 'Las mariposas son libres' y por otra que no estaba en el contrato. Las mariposas fueron un éxito increíble, lo hicimos como tres años. La otra era malísima, la hice con la estrella del momento que era Claudio García Satur", comenzó narrando la diva.

Susana mencionó que ella y el actor tenían una popularidad que generaba fervor en la gente. "Él venía de 'Rolando Rivas, taxista' que medía 45 o 50 puntos de rating y yo estaba en un momento increíble. No podíamos caminar por la calle, nos llevaban en patrullero", añadió.

La conductora rememoro que el clamor por ellos era increíble, pero el espectáculo fue un fracaso rotundo. "Salíamos del teatro y por ahí 300 personas afuera esperando, todas minas que le gritaban 'Claudio, Claudio'. Aunque adentro del teatro para ver la función venían 30", sentenció.