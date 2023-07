La firme reacción de Jey Mammon tras la postura de Susana Giménez sobre la denuncia de Lucas Benvenuto

Embed

En Socios del espectáculo (El Trece) pasaron una nota con Jey, en la cual hizo alusión a las declaraciones de Susana. "No hablé con Susana, le agradezco el cariño", explicó.

"Creo que en las prescripciones no importa si pasó o no pasó, a mí me importa que no haya pasado. Me parece importante que quede claro que no pasó y lo que pasó fue una relación", añadió.

Jey remarcó que le resulta importante limpiar su buen nombre: "Le agradezco de corazón porque ella habla desde la sinceridad de su corazón, yo creo que lo que ella dice es que me cree incapaz de haber hecho semejante aberración, porque es una aberración acusar a alguien de una violación de un nene de 14 años".

Al finalizar, Jey indicó que no quiere que este caso quede en el pasado sino que pretende que antes sea esclarecido. "'Esto es el pasado, esto ya pasó...'. Para mí eso no es un concepto sano a la hora del debate y no lo digo en función de Susana, lo digo porque me parece importante que quede claro cómo son las cosas", cerró.

Susana Giménez, tajante sobre la presencia de Jey Mammon en los Martín Fierro 2023: "Me parece..."

Desde hace varios días se viene comentando sobre la posible presencia de Jey Mammon en los premios Martín Fierro 2023, pese al escándalo que se generó por la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto.

Este miércoles, en Intrusos, el cómico confirmó que irá a la ceremonia, como anticipó a PrimiciasYa. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", exclamó.

La participación de Jey provoca controversia en la farándula porque algunas figuras del medio le creen y otras no. En diálogo con este portal, que visitó a Migue Granados en su canal de streaming, Susana Giménez opinó al respecto.

"Me parece bárbaro que Jey vaya a los Martín Fierro. Terminemos con estas estupideces. Son cosas del pasado. Hay una cosas nuevas que es lo que la gente tendrá que respetar, ¿pero lo del pasado?", sostuvo.

Antes de concluir con la nota, la diva también aclaró sus dichos sobre la denuncia por presunto abuso contra Marley, que fue radicada en la Unidad Regional II, Oberá. "Yo dije prescribió, pero no quise decir que prescribió porque hubo un juicio, prescribió porque es antiguo, es una cosa que pasó hace 35 años. O sea, prescriben las cosas", sentenció.