La inédita confesión de Nazarena Vélez: "Me casé virgen y presionada a los 18"

Nazarena Vélez captura e casé virgen LPA.jpg Nazarena Vélez habló a calzón quitado en LPA sobre su relación con la sexualidad.

En tanto, Peña también indagó sobre cómo es casarse a los 18 años. "Fue como quemar muchas etapas innecesariamente. Yo no critico a quien lo haga realmente con una convicción, pero no fue mi caso. Yo fui para hacerle caso a mis viejos, y después automáticamente lo que busqué fue tener a Barbie... porque antes a las mujeres nos educaban un poco así", expresó la Vélez.

Y agregó: "De hecho yo me casé con Alejandro sabiendo que él no era virgen y yo decía por qué la no igualdad. ¿Por qué yo me tengo que casar virgen y él no? Y la respuesta era 'Porque el hombre sí puede'".

Cuándo se liberó sexualmente Nazarena Vélez

Pero esa no fue la única confesión de Nazarena Vélez en la jugosa charla que mantuvo con Flor Peña en LPA. Porque también reconoció que se liberó realmente cuando se separó "Porque también la iglesia te dice que no te podés separar... Y a partir de la separación dije ya que está todo mal desde la iglesia, hago realmente lo que tengo ganas de hacer".

Nazarena Velez - cuando me separé me liberé.jpg "Cuando me separé, me liberé" reconoció Nazarena Vélez en el living de LPA.

En tanto, cuando Flor le confió que tiene una imagen muy sexual por lo que resulta raro pensar que se casó virgen, la actual angelita reconoció ser "Muy estúpida y reprimida en muchas cosas hoy en día".

Y sobre cómo es su relación con la sexualidad hoy, Nazarena Vélez reconoció "Yo soy vaga, no ando caliente. Tengo un problema porque encima tengo un hombre al lado que es hermoso, que me encanta. Pero hay algo que tal vez por reprimida toda la vida... pero es de chiquitita. Cuando me casé con Ale me pasaba igual, yo no quería saber nada. Nunca fui muy sexual, no sé qué me pasa".

Nazarena Velez captura LPA.jpg Nazarena Vélez reconoció no ser una mujer muy sexual, así como también su gusto por las mujeres.

Fue allí cuando, ante la consulta de de Peña de si no probó con algo nuevo como otro sexo, la mamá de Barbie Vélez reconoció que no se anima, si bien le gustan mucho las mujeres y contó que se chapó a dos chicas "Y no me animé a más por reprimida". "Me gustan muchos los cuerpos de las mujeres, no me calientan como me puede calentar un hombre a primera vista. Pero sí me pasa que si arrancamos a hablar, me chapás... Soy del sí fácil", concluyó Nazarena entre risas.