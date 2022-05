La profunda reflexión de Nazarena Vélez sobre el consumo de anfetaminas

image.png

"De la adicción a las anfetaminas no me recuperé. Es una lucha diaria. Es como la cocaína", afirmó la ex vedette y reveló que tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder alejarse del consumo de ese fármaco.

"Yo creo que muchas veces en las adicciones uno se tiene que obligar a dar ese paso y decir: 'Basta'", agregó.

Nazarena remarcó que tomó la decisión de cuidarse y alejarse del consumo de anfetaminas por el amor a sus hijos. "Gracias a Dios me di cuenta de que me podía morir, y no me quiero morir, no al menos todavía, quiero ver a mis hijos, a los tres, crecer y que me hagan abuela, si ellos quiere", reflexionó.

Por último, la ex vedete explicó que hace tiempo dejó atrás los estrictos cánones de belleza. "Hace tres años decidí no pesarme más y empecé a morfar libremente. Un día me saqué una foto y se me vio un rollo birrero que tengo y dije: 'La voy a subir'. Y a partir de ahí dije: “En Instagram voy a mostrar lo que me está pasando también”, sentenció.

Chyno Agostini recordó la época de adicción de Nazarena Vélez a las anfetaminas

El Chyno Agostini habló a fondo sobre la exposición mediática que vivió desde chico por lo conocido que eran sus padres, Nazarena Vélez y Daniel Agostini, y se refirió también al mal momento que pasó su madre por los duros golpes que le dio la vida como las pérdidas de su hermana Jazmín Vélez en 2010 y de su pareja, Fabián Rodríguez, en 2014.

Gonzalo Agostini participó del segmento Herederos de Telefe Noticias y explicó sobre la relación con su papá: “Mi viejo de chico todo el tiempo buscaba exigirme más, pero ahora entiendo que era por la cultura de laburo que tiene él, que viene de un lugar muy humilde, porque las pasó todas; es un luchador de la vida, un guerrero”.

Sobre los duros momentos que pasó Nazarena y en donde se hizo adicta a las anfetaminas, el joven comentó: “Me enteré que casi se muere por las pastillas”.

En este sentido, el Chyno explicó que le generó preocupación y tristeza, pero también le brindó comprensión: “La entiendo porque eran épocas dolorosas para ella y tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, se hizo fuerte a base de golpes”.

Sobre su vínculo con Fabián Rodríguez, el joven comentó: “La verdad que es una persona que le tuve un amor gigante, porque me llevaba siempre al colegio y me daba mucho una mano cuando yo necesitaba algo. Me trataba como un hijo más. A mí me dolió mucho y a mi padre también le afectó”.

Y sobre la exposición en los medios de su madre, explicó: “Nunca me molestó su exposición, me fui adaptando a las circunstancias”.