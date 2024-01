La inesperada confesión de María Becerra cuando le preguntaron si se hizo cirugías estéticas

Fue en esa transmisión, donde se generó un ida y vuelta sobre su apariencia física y retoques estéticos, que luego fue bastante comentando en las redes sociales.

"¿Quién te hizo la carita?", le comentó una seguidora en medio del vivo recordando la famosa pregunta de Mirtha Legrand a una de sus invitadas. Manteniendo la ironía, María decidió contestar y deslizó: "Un cirujano, ¿Quién me la va a hacer?".

Sin embargo, al instante continuó con el tema de forma seria y confesó: "Igual yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla. Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir".

Embed

Dura acusación contra María Becerra tras su show en Time Square

María Becerra fue convocada para actuar en la fiesta para recibir el 2024 en Time Square, Nueva York. "La nena de argentina" brilló con su música en la previa al conteo regresivo para celebrar la llegada del nuevo año.

La artista interpretó dos de sus hits, Piscina, el último sencillo que lanzó el 8 de noviembre pasado y ya tiene casi 30 millones de reproducciones en YouTube, y Corazón Vacío, una de sus canciones más populares.

Pese a que la rompió con su actuación, hay quienes acusaron a la cantante de haber hecho playback. En un video que se hizo viral en las redes sociales se escuchar que suena la pista antes de tiempo, cuando ella todavía no estaba en el centro del escenario. Enseguida, la pista vuelve a sonar y se observa a María Becerra en pantalla.

Esta no es la primera vez que la estrella de la música es señalada por actuar con playback. De todos modos, ella no se deja llevar por el qué dirán y sigue pisando fuerte en la industria.