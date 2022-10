Rusherking se la jugó y encargó algo muy especial para proponerle a la China Suárez, aunque le arruinaron la sorpresa

"Yo no sé si lo sabía la China, capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la China se va a enterar… Tienen razón, no me di cuenta", cerró Pampito entre risas.

Carmen Barbieri entonces se sorprendió y lo retó: "¡Era una sorpresa y se la estamos arruinando!".

El look ultra hot que la China Suárez usó en el video junto a El Polaco

Tras lanzarse el año pasado como artista musical, a través de "El juego del amor" junto a Santi Celli, y ser la modelo del reciente hit "Perfecta" de su pareja Rusherking, el nuevo paso de la China Suárez es el próximo estreno de la canción que grabó junto a El Polaco, del que ya se han filtrado algunas imágenes de lo que será el videoclip.

Es así que, acostumbrada a generar expectativas al por mayor entre sus más de 6 millones de seguidores solamente en la red social Instagram, la actriz y cantante compartió uno de los sensuales looks con el que podrá vérsela en el video junto al referente del música tropical contemporánea en Argentina.

Con una serie de fotos en las que se la puede ver en el set de filmación, la China Suárez mostró su look moderno y súper sensual: Pantalón de jean ultra ancho de cintura baja adornado con un bodychain -esas cadenitas en las prendas que son el accesorio de moda-, corsé color mostaza haciendo juego con el adorno dorado en el pantalón.

Claro que bastaron unas pocas horas para que su publicación cosechase más de 600 mil likes, y los más originales comentarios, tales como "Mirá que yo amigo del burger king no soy ...", "Buena suerte es nacer con esa cara", "Sos tan hermosa, es increíble que vos seas así y a uno le toque vivir en el mismo mundo", o "Vos nos querés matar de un infarto". ¡Una verdadera diosa!.